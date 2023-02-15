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Студенты из четырёх стран и улан-удэнцы станцевали ёхор в центре города

Студенты из четырёх стран и улан-удэнцы станцевали ёхор в центре города
Общество, 
Его исполнили на старейшей площади бурятской столицы

Накануне студенты из четырёх стран – Афганистана, Монголии, Китая и Венесуэлы – станцевали ёхор в центре Улан-Удэ, на площади Революции. Сначала в городской библиотеке имени Калашникова для них устроили мастер-класс под названием «Заяанамнай заншал – у огня традиций» (возрастное ограничение – 12+).

Ребята осваивали азы национального бурятского танца под руководством хореографа Сэсэг Цыремпиловой и артистов ансамбля «Талын Сэсэг».

После иностранцы отправились на старейшую площадь города. Там к ним присоединились жители бурятской столицы. А за правильностью движений следили солисты  ансамбля. 

ёхор танец

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