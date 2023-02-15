Студенты из четырёх стран и улан-удэнцы станцевали ёхор в центре города

Ребята осваивали азы национального бурятского танца под руководством хореографа Сэсэг Цыремпиловой и артистов ансамбля «Талын Сэсэг». После иностранцы отправились на старейшую площадь города. Там к ним присоединились жители бурятской столицы. А за правильностью движений следили солисты ансамбля.

Его исполнили на старейшей площади бурятской столицы