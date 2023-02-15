Студенты из четырёх стран и улан-удэнцы станцевали ёхор в центре города

Его исполнили на старейшей площади бурятской столицы
Накануне студенты из четырёх стран – Афганистана, Монголии, Китая и Венесуэлы – станцевали ёхор в центре Улан-Удэ, на площади Революции. Сначала в городской библиотеке имени Калашникова для них устроили мастер-класс
под названием «Заяанамнай заншал – у огня традиций» (возрастное ограничение – 12+).
Ребята осваивали азы национального бурятского танца под руководством хореографа Сэсэг Цыремпиловой и артистов ансамбля «Талын Сэсэг».
После иностранцы отправились на старейшую площадь города. Там к ним присоединились жители бурятской столицы. А за правильностью движений следили солисты ансамбля.
В нём могут принять участие все желающие от 13 лет и старше
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