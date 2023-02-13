В Улан-Удэ студентов из Афганистана и Китая научат танцевать ёхор

Присоединиться к ним могут все желающие
Во вторник, 14 февраля, в центральной городской библиотеке имени И. К. Калашникова в Улан-Удэ проведут мастер-класс под названием «Заяанамнай заншал – у огня традиций». Там будут обучать ёхору.
Студенты из Афганистана, Венесуэлы, Китая и Монголии освоят азы танца под руководством хореографа Сэсэг Цыремпиловой и артистов ансамбля «Талын Сэсэг».
Присоединиться к ним может любой желающий. После мастер-класса все дружно станцуют ёхор уже на площади Революции.
Возрастное ограничение – 12+
Присоединиться к ним могут все желающие
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