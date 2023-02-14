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В Бурятии выбрали новую дату концерта в Кремле, отменённого из-за СВО

В Бурятии выбрали новую дату концерта в Кремле, отменённого из-за СВО
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ, из архива
Его устроят на главной сцене страны следующей весной

В конце декабря власти Бурятии анонсировали концерт в честь векового юбилея Бурятии в государственном Кремлёвском дворце в Москве (возрастное ограничение – 0+). Круглую дату республика отмечает в этом году.

Планировалось, что на главной сцене страны выступят звёзды бурятской эстрады и известные творческие коллективы и даже ансамбли из соседних регионов – Иркутской области и Забайкалья. В фойе Кремля хотели развернуть выставку Национального музея и экспозицию достижений экономики и народного хозяйства РБ.

Когда до пышного торжества оставалось полтора месяца, власти задались вопросом, стоит ли устраивать его в то время, когда на Украине проходит специальная военная операция. Глава региона Алексей Цыденов даже запустил в соцсетях опрос по этому поводу, который продолжался несколько дней.

В итоге концерт решили перенести, а сэкономленные средства – направить в пользу участников СВО. Накануне стало известно, что праздник на главной сцене страны состоится в следующем году. Точная дата уже известна – 30-31 мая 2024-го.

- В соцсетях провели опрос, и большинство жителей республики проголосовали за отмену концерта и за то, чтобы направить сэкономленные деньги в поддержку бойцов, – рассказал во время прямого эфира с населением 13 февраля зампред правительства РБ Иван Альхеев. – Но окончательно концерт не отменяется – мы переносим его на 2024 год.

Сто лет Бурятии исполнится 30 мая 2023-го. Именно в этот день в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика. Её столицей стал город Верхнеудинск, в 1934-ом переименованный в Улан-Удэ. А в июле 1958-го субъект получил название Бурятская АССР. Весной 2017-го власти решили учредить День республики, и депутаты Народного Хурала официально закрепили 30 мая в качестве праздничной даты.


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