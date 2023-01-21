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Концерт в честь Бурятии в Кремле отменили в пользу участников СВО

Концерт в честь Бурятии в Кремле отменили в пользу участников СВО
Общество, 
Глава Бурятии подвёл итоги специального голосования

Концерт, посвящённый 100-летию Республики Бурятия, который планировали провести в начале марте в Государственном Кремлевском дворце, отменён. Сэкономленные средства будут направлены в пользу участников спецоперации. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее глава республики запустил онлайн-голосование на своих страницах в соцсетях и в Telegram-канале о том, необходимо ли проводить концерте в Кремле на фоне спецоперации.

- Дорогие земляки, несколько дней шло голосование по поводу проведения концерта к 100-летию республики в Кремлевском дворце в Москве. Всего со вторника в соцсетях Одноклассники, Вконтакте, на моих личных страницах в Вайбере и Телеграм проголосовало более 20,786 тысяч человек. При этом голоса разделились достаточно интересным образом: Вконтакте и в Вайбере больше людей проголосовало ЗА проведение концерта, но все равно в целом голоса сложились за то, чтобы концерт отменить и передать сэкономленные средства нашим бойцам, - написал Алексей Цыденов.

Он добавил, что в течение 2023 года в честь 100-летия Республики Бурятия будут проходить различные культурные и массовые мероприятия.

- Концерт окончательно не отменяем. Мы его переносим и после победы проведем. Все, что сделано сейчас в рамках подготовки к концерту, будет использовано. Отметим с еще большим размахом и радостью все вместе, - заключил Алексей Цыденов.

100-летний юбилей Республики Бурятия будет отмечаться 30 мая. Именно в этот день в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика. Её столицей стал город Верхнеудинск, в 1934-м переименованный в Улан-Удэ. А в июле 1958-го субъект получил название Бурятская АССР.

В конце 2022 года был анонсирован тот самый, сейчас отменённый, концерт, который хотели провести на главной сцене страны. Название у него было «Бурятия. Золотой век». Сообщалось, что на масштабном мероприятии выступят все прославленные творческие коллективы Бурятии – от оперного театра до эвенкийских ансамблей. Точная сумма финансирования концерта не раскрывалась.
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