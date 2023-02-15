В Бурятии осталось 600 северных оленей

Их разводят в двух районах республики







- Поголовье северных оленей у нас не так велико – примерно 600 голов, которые содержатся в общинах коренных малочисленных народов. Они есть в Баунтовском эвенкийском и Окинском районах. Работу проводим – из одного района в другой завозятся самцы оленей, чтобы обновлять кровь. Такое поглотительное скрещивание направлено на улучшение породы, – пояснил Дареев. – Но делать это надо регулярно. Есть пробел, есть над чем работать.



По словам Галсана Дареева, в Бурятии действуют меры поддержки оленеводства, но оленеводы обращаются за ними редко.





Во время прямого эфира с населением 13 февраля представители эвенкийских общин поинтересовались у зампреда правительства – министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева, что в республике делают для сохранения северных оленей. Зампред отметил, что это сложный вопрос.