В Улан-Удэ проверили реконструкцию правобережных очистных сооружений





















В Улан-Удэ продолжается масштабная реконструкция правобережных очистных сооружений (ПОСК) в микрорайоне Стеклозавод. Работы планируется завершить до конца 2024 года.Всего в столице Бурятии две системы очистных сооружений: на Левом берегу и правобережные – на Стеклозаводе. Правобережные были построены ещё в 70-х годах прошлого века. В 2015 году было принято решение провести реконструкцию из-за ужесточения требований к качеству очистки сточных вод.- Реконструкция началась ещё в 2017 году в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта по сохранению озера Байкал. В период 2017-2018 гг. было построено сооружение первого пускового комплекса из блока механической очистки и радиальных песколовок. В период с 2019 по 2020 год был построен блок УФ-обеззараживания и блок фильтров доочистки. В 2021 году в связи с приказом минприроды РФ №83, ужесточающие требования к очистке сточных вод проектная документация была откорректирована. В 2022 году работы по реконструкции были возобновлены, - рассказал руководитель МКУ «Дирекция по реконструкции ПОСК» Евгений Авраменко.В целом на реконструкцию будет направлено более 12 млрд рублей из федерального бюджета. К строительным работам подрядная организация приступила в июле 2022 года. Завершить реконструкцию планируют к концу 2024 года, а ввести в эксплуатацию в начале 2025 года.На объекте ежедневно задействовано порядка 250 человек и 40 единиц спецтехники. Общая строительная готовность на сегодня - 6,5%. Отставания от графика производства работ нет.После завершения работ качество очистки сточных вод будет значительно повышено, они будут максимально обеззараживаться. Кроме того, исчезнет неприятный запах с очистных, который сейчас накрывает близлежащую территорию.- Один из основных загрязнителей реки Селенга является Улан-Удэ. Нас тут живёт очень много, и, соответственно, все стоки, которые попадают от города идут в Селенгу. Поэтому они должны быть очищены, - пояснила министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.Сегодня также обсуждается возможность перевода стоков с левобережных очистных сооружений на правобережные. Стоимость реконструкции левобережного объекта оценивается в 5,9 млрд. При предлагаемом решении получится сэкономить значительную часть средств.- Мы сможем уйти от негативного источника воздействия с левобережных очистных сооружений, они будут закрыты. И все стоки пойдут на одни единственные очистные. Экономия будет большая. Ввод новых очистных сооружений повлияет на тарифную составляющую. Если переключить стоки и уйти от левобережных, то на тариф серьёзного влияния это не окажет. Очистка будет выполняться только от реконструированных правобережных очистных сооружений, - рассказал директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.По словам Скакалина, ориентировочная стоимость такого канализационного напорного коллектора составит не больше двух млрд рублей. Впрочем, вопрос должен решаться на федеральном уровне.Реконструкция очистных проводится в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал».