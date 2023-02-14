В Улан-Удэ проверили реконструкцию правобережных очистных сооружений

В Улан-Удэ продолжается масштабная реконструкция правобережных очистных сооружений (ПОСК) в микрорайоне Стеклозавод. Работы планируется завершить до конца 2024 года.
Всего в столице Бурятии две системы очистных сооружений: на Левом берегу и правобережные – на Стеклозаводе. Правобережные были построены ещё в 70-х годах прошлого века. В 2015 году было принято решение провести реконструкцию из-за ужесточения требований к качеству очистки сточных вод.
- Реконструкция началась ещё в 2017 году в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта по сохранению озера Байкал. В период 2017-2018 гг. было построено сооружение первого пускового комплекса из блока механической очистки и радиальных песколовок. В период с 2019 по 2020 год был построен блок УФ-обеззараживания и блок фильтров доочистки. В 2021 году в связи с приказом минприроды РФ №83, ужесточающие требования к очистке сточных вод проектная документация была откорректирована. В 2022 году работы по реконструкции были возобновлены, - рассказал руководитель МКУ «Дирекция по реконструкции ПОСК» Евгений Авраменко.
В целом на реконструкцию будет направлено более 12 млрд рублей из федерального бюджета. К строительным работам подрядная организация приступила в июле 2022 года. Завершить реконструкцию планируют к концу 2024 года, а ввести в эксплуатацию в начале 2025 года.
На объекте ежедневно задействовано порядка 250 человек и 40 единиц спецтехники. Общая строительная готовность на сегодня - 6,5%. Отставания от графика производства работ нет.
После завершения работ качество очистки сточных вод будет значительно повышено, они будут максимально обеззараживаться. Кроме того, исчезнет неприятный запах с очистных, который сейчас накрывает близлежащую территорию.
- Один из основных загрязнителей реки Селенга является Улан-Удэ. Нас тут живёт очень много, и, соответственно, все стоки, которые попадают от города идут в Селенгу. Поэтому они должны быть очищены, - пояснила министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.
Сегодня также обсуждается возможность перевода стоков с левобережных очистных сооружений на правобережные. Стоимость реконструкции левобережного объекта оценивается в 5,9 млрд. При предлагаемом решении получится сэкономить значительную часть средств.
- Мы сможем уйти от негативного источника воздействия с левобережных очистных сооружений, они будут закрыты. И все стоки пойдут на одни единственные очистные. Экономия будет большая. Ввод новых очистных сооружений повлияет на тарифную составляющую. Если переключить стоки и уйти от левобережных, то на тариф серьёзного влияния это не окажет. Очистка будет выполняться только от реконструированных правобережных очистных сооружений, - рассказал директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.
По словам Скакалина, ориентировочная стоимость такого канализационного напорного коллектора составит не больше двух млрд рублей. Впрочем, вопрос должен решаться на федеральном уровне.
Реконструкция очистных проводится в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал».