В Бурятии одиноким пенсионерам подарят на Сагаалган новые шторы

Волонтёры и предприниматели решили порадовать их перед праздником



- Студия приготовила ткани на шторы и тюль, чтобы подарить уют более 30 нашим подопечным в нескольких районах республики. Это одинокие бабушки и дедушки, которые в основном проводят свою жизнь дома, – рассказала руководитель патронажной службы «Аэлита» Арюна Мылзенова.







Так дома пенсионеров из Иволгинского, Мухоршибирского, Тункинского, Кабанского, Еравнинского и Кижингинского районов станут уютнее. А ещё им передадут отрезы тканей, и пожилые жители Бурятии, занимающиеся рукоделием, смогут сшить себе скатерти и покрывала, отметили в Минсоцзащиты РБ.









