В Бурятии одиноким пенсионерам подарят на Сагаалган новые шторы

Волонтёры и предприниматели решили порадовать их перед праздником
В преддверии Сагаалгана неравнодушные жители Бурятии решили сделать подарок одиноким пожилым людям. Они запустили благотворительную акцию под названием «Подари радость ближнему». Волонтёры регионального движения «Хранители Байкала» сошьют для трёх десятков пенсионеров шторы и тюль – ткань для них предоставили в местной студии штор.
- Студия приготовила ткани на шторы и тюль, чтобы подарить уют более 30 нашим подопечным в нескольких районах республики. Это одинокие бабушки и дедушки, которые в основном проводят свою жизнь дома, – рассказала руководитель патронажной службы «Аэлита» Арюна Мылзенова.
Так дома пенсионеров из Иволгинского, Мухоршибирского, Тункинского, Кабанского, Еравнинского и Кижингинского районов станут уютнее. А ещё им передадут отрезы тканей, и пожилые жители Бурятии, занимающиеся рукоделием, смогут сшить себе скатерти и покрывала, отметили в Минсоцзащиты РБ.
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