13 февраля

12 февраля

Популярное

На Байкале развернётся фестиваль зимних волшебников

На Байкале развернётся фестиваль зимних волшебников
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Его проведут в Иркутской области в марте

Зимние волшебники традиционно соберутся на Байкале в первые дни весны. IV межрегиональный фестиваль «Ледяная сказка Байкала» состоится в Слюдянке 4 и 5 марта. Он пройдёт в рамках фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2023».

Главным распорядителем праздника будет Байкальский Дед Мороз, сказочный персонаж Прибайкалья, олицетворяющий байкальские ветра, морозы и снежные зимы. В этом году почётными гостями фестиваля станут российская Снегурочка, которая прибудет из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии и Сагаан Yбгэн из Республики Бурятии. Также участие в праздничной программе примут зимние волшебники из разных уголков региона.

Каждый гость приготовит для зрителей визитную карточку, расскажет свою историю, поделится секретами мастерства. Для гостей праздника организуют концертные и игровые программы, будут работать интерактивные площадки, ярмарки, фотозоны и выставки рисунков. Горожане и гости фестиваля примут участие и в спортивных состязаниях: запланированы турниры по футболу, хоккею, соревнования по скандинавской ходьбе и армрестлингу, шашки на льду и даже состязания по метанию чайников по льду. Для всех желающих пройдут мастер-классы, катание на снегоходах и собачьих упряжках.

– Фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» уже стал традиционным и любимым жителями и гостями Приангарья и прочно занял своё место в событийной туристической повестке Иркутской области. Для зимних волшебников это возможность встретиться в конце зимы, проводить морозы и холода, подвести итоги уходящего зимнего сезона. А для гостей это настоящий праздник уходящей зимы, встреча с сияющим байкальским льдом. Каждый год в программе фестиваля появляется что-то новое. Традиционно, украшением фестиваля станет парад Снегурочек, – рассказал временно замещающий должность руководителя агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев.

С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте «Зимниады-2023», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение: 0+.
Байкал Дед Мороз фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В райцентре Бурятии открыли «Парты Героев»
В райцентре Бурятии открыли «Парты Героев»
Общество, 13.02.2023
Память погибших выпускников Иволгинской СОШ почтили минутой молчания
На Байкале развернётся фестиваль зимних волшебников
На Байкале развернётся фестиваль зимних волшебников
Общество, 13.02.2023
Его проведут в Иркутской области в марте
В Бурятии стартовал конкурс «Мастер года»
В Бурятии стартовал конкурс «Мастер года»
Общество, 13.02.2023
Победитель регионального этапа представит республику в общероссийском финале
Заповедник Бурятии принял участие в «Снегомэне»
Заповедник Бурятии принял участие в «Снегомэне»
Общество, 13.02.2023
Сотрудники Байкальского заповедника поучаствовали в деловой, просветительской и творческой части фестиваля
С жителей Бурятии начнут автоматически списывать долги по штрафам ГИБДД
С жителей Бурятии начнут автоматически списывать долги по штрафам ГИБДД
Общество, 13.02.2023
Об этом рассказал главный судебный пристав республики
Легкоатлет из Бурятии завоевал бронзу на турнире в Москве
Легкоатлет из Бурятии завоевал бронзу на турнире в Москве
Общество, 13.02.2023
Роман Троценко уступил соперникам в последний момент
Бурятию посетят врачи-академики из Томска
Бурятию посетят врачи-академики из Томска
Общество, 13.02.2023
Они примут участие в конференциях медиков республики
В Улан-Удэ открыт Год педагога и наставника
В Улан-Удэ открыт Год педагога и наставника
Общество, 13.02.2023
В торжественном мероприятии приняло участие около 600 человек
В Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием
В Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием
Общество, 13.02.2023
Юбилей отметил житель Кяхтинского района
Дзюдоисты Бурятии стали первыми на первенстве ДФО
Дзюдоисты Бурятии стали первыми на первенстве ДФО
Общество, 13.02.2023
Спортсмены республики завоевали 16 медалей
В Бурятии стартовал чемпионат ВВО по гиревому спорту
В Бурятии стартовал чемпионат ВВО по гиревому спорту
Общество, 13.02.2023
Республику на соревнованиях представляют именитые спортсмены
Боксана из Бурятии стала призёром серии «Золотой пояс»
Боксана из Бурятии стала призёром серии «Золотой пояс»
Общество, 13.02.2023
Людмила Воронцова стала второй на международном турнире в Марокко
В Улан-Удэ зрителей концерта в честь Сагаалгана просят прийти в национальных костюмах
В Улан-Удэ зрителей концерта в честь Сагаалгана просят прийти в национальных костюмах
Общество, 13.02.2023
Состоится конкурс на лучшее семейное фото в нацкостюмах
В Улан-Удэ шаманы устроят обряд очищения перед Белым месяцем
В Улан-Удэ шаманы устроят обряд очищения перед Белым месяцем
Общество, 13.02.2023
Они разведут костёр для сжигания негатива

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^