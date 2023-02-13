На Байкале развернётся фестиваль зимних волшебников

Его проведут в Иркутской области в марте
Зимние волшебники традиционно соберутся на Байкале в первые дни весны. IV межрегиональный фестиваль «Ледяная сказка Байкала» состоится в Слюдянке 4 и 5 марта. Он пройдёт в рамках фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2023».
Главным распорядителем праздника будет Байкальский Дед Мороз, сказочный персонаж Прибайкалья, олицетворяющий байкальские ветра, морозы и снежные зимы. В этом году почётными гостями фестиваля станут российская Снегурочка, которая прибудет из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии и Сагаан Yбгэн из Республики Бурятии. Также участие в праздничной программе примут зимние волшебники из разных уголков региона.
Каждый гость приготовит для зрителей визитную карточку, расскажет свою историю, поделится секретами мастерства. Для гостей праздника организуют концертные и игровые программы, будут работать интерактивные площадки, ярмарки, фотозоны и выставки рисунков. Горожане и гости фестиваля примут участие и в спортивных состязаниях: запланированы турниры по футболу, хоккею, соревнования по скандинавской ходьбе и армрестлингу, шашки на льду и даже состязания по метанию чайников по льду. Для всех желающих пройдут мастер-классы, катание на снегоходах и собачьих упряжках.
– Фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» уже стал традиционным и любимым жителями и гостями Приангарья и прочно занял своё место в событийной туристической повестке Иркутской области. Для зимних волшебников это возможность встретиться в конце зимы, проводить морозы и холода, подвести итоги уходящего зимнего сезона. А для гостей это настоящий праздник уходящей зимы, встреча с сияющим байкальским льдом. Каждый год в программе фестиваля появляется что-то новое. Традиционно, украшением фестиваля станет парад Снегурочек, – рассказал временно замещающий должность руководителя агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев.
С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте «Зимниады-2023», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Возрастное ограничение: 0+.
На Байкале развернётся фестиваль зимних волшебников
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Присоединиться к ним могут все желающие
Память погибших выпускников Иволгинской СОШ почтили минутой молчания
Его проведут в Иркутской области в марте
Победитель регионального этапа представит республику в общероссийском финале
Сотрудники Байкальского заповедника поучаствовали в деловой, просветительской и творческой части фестиваля
Об этом рассказал главный судебный пристав республики
Роман Троценко уступил соперникам в последний момент
Они примут участие в конференциях медиков республики
В торжественном мероприятии приняло участие около 600 человек
Юбилей отметил житель Кяхтинского района
Спортсмены республики завоевали 16 медалей
Республику на соревнованиях представляют именитые спортсмены
Людмила Воронцова стала второй на международном турнире в Марокко
Состоится конкурс на лучшее семейное фото в нацкостюмах
Они разведут костёр для сжигания негатива