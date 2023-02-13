На Байкале развернётся фестиваль зимних волшебников

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Его проведут в Иркутской области в марте



Зимние волшебники традиционно соберутся на Байкале в первые дни весны. IV межрегиональный фестиваль «Ледяная сказка Байкала» состоится в Слюдянке 4 и 5 марта. Он пройдёт в рамках фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2023».



Главным распорядителем праздника будет Байкальский Дед Мороз, сказочный персонаж Прибайкалья, олицетворяющий байкальские ветра, морозы и снежные зимы. В этом году почётными гостями фестиваля станут российская Снегурочка, которая прибудет из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии и Сагаан Yбгэн из Республики Бурятии. Также участие в праздничной программе примут зимние волшебники из разных уголков региона.



Каждый гость приготовит для зрителей визитную карточку, расскажет свою историю, поделится секретами мастерства. Для гостей праздника организуют концертные и игровые программы, будут работать интерактивные площадки, ярмарки, фотозоны и выставки рисунков. Горожане и гости фестиваля примут участие и в спортивных состязаниях: запланированы турниры по футболу, хоккею, соревнования по скандинавской ходьбе и армрестлингу, шашки на льду и даже состязания по метанию чайников по льду. Для всех желающих пройдут мастер-классы, катание на снегоходах и собачьих упряжках.



– Фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» уже стал традиционным и любимым жителями и гостями Приангарья и прочно занял своё место в событийной туристической повестке Иркутской области. Для зимних волшебников это возможность встретиться в конце зимы, проводить морозы и холода, подвести итоги уходящего зимнего сезона. А для гостей это настоящий праздник уходящей зимы, встреча с сияющим байкальским льдом. Каждый год в программе фестиваля появляется что-то новое. Традиционно, украшением фестиваля станет парад Снегурочек, – рассказал временно замещающий должность руководителя агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев.



С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте «Зимниады-2023», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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