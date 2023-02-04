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Меркитская крепость и Тугнуйская степь зимой

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Фотокорреспондент Байкал-Daily Сергей Тарасенко посетил памятник природы и истории — Меркитскую крепость, — и поделился снимками путешествия

Меркитская крепость, или Тугнуйские столбы — скальное образование хребта Цаган-Дабан на стыке границ Тарбагатайского, Мухоршибирского и Селенгинского районов Бурятии. Место силы. Здесь, по легенде, Чингисхан разбил меркитов, похитивших его любимую жену Бортэ. Здесь родилась его слава великого завоевателя.

— От Улан-Удэ до Меркитской крепости примерно 110 километров. Доехав до Тарбагатая, нужно свернуть направо, проехать Нижний и Верхний Жирим. После Барыкино лес закончится и начнётся Тугнуйская степь. Дорога здесь, конечно, ещё то развлечение. Из-за тряски горизонт на фото скачет, извините. Но пейзажи по пути впечатляют. Заснеженная степь на фоне скалистых холмов напоминает слоёный торт. Хотелось, конечно, обойти по традиционному маршруту гору Шара-Тэбсэг. Но натоптанной тропы вверх к останцам нет, всё занесено снегом. Не стал рисковать и поднялся лишь до середины серпантина. Виды с горы потрясающие! Воздух прозрачен и свеж, — рассказывает фотограф.
Меркитская крепость туризм путешествие

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