Меркитская крепость и Тугнуйская степь зимой

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Фотокорреспондент Байкал-Daily Сергей Тарасенко посетил памятник природы и истории — Меркитскую крепость, — и поделился снимками путешествия



Меркитская крепость, или Тугнуйские столбы — скальное образование хребта Цаган-Дабан на стыке границ Тарбагатайского, Мухоршибирского и Селенгинского районов Бурятии. Место силы. Здесь, по легенде, Чингисхан разбил меркитов, похитивших его любимую жену Бортэ. Здесь родилась его слава великого завоевателя.



— От Улан-Удэ до Меркитской крепости примерно 110 километров. Доехав до Тарбагатая, нужно свернуть направо, проехать Нижний и Верхний Жирим. После Барыкино лес закончится и начнётся Тугнуйская степь. Дорога здесь, конечно, ещё то развлечение. Из-за тряски горизонт на фото скачет, извините. Но пейзажи по пути впечатляют. Заснеженная степь на фоне скалистых холмов напоминает слоёный торт. Хотелось, конечно, обойти по традиционному маршруту гору Шара-Тэбсэг. Но натоптанной тропы вверх к останцам нет, всё занесено снегом. Не стал рисковать и поднялся лишь до середины серпантина. Виды с горы потрясающие! Воздух прозрачен и свеж, — рассказывает фотограф.