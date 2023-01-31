Иркутский режиссёр получил премию имени Леонида Гайдая



Павел Скоробогатов – продюсер, режиссёр, актёр. Родился 28 января 1983 года в городе Иркутске. Карьеру начал в 2016 году. Окончил высшие курсы сценаристов и режиссёров в мастерской В.И. Хотиненко, П.К. Финна, В.А. Фенченко (2017 год); обучался в продюсерской мастерской Л.Э. Верещагина Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова (2020 год). Первой Кинопремии Союза кинематографистов России молодым российским режиссёрам в год празднования 100-летия Леонида Гайдая удостоен за воплощение на экране мира красоты природы и русской деревни в документальном фильме «Живут же люди» (возрастное ограничение - 12+).





В Иркутске впервые вручили такую премиюИркутский режиссёр Павел Скоробогатов стал лауреатом первой кинопремии Союза кинематографистов России молодым российским режиссёрам в год празднования 100-летия Леонида Гайдая. Награду вручили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Иркутского отделения Союза кинематографистов России Ольга Бельская, сообщает пресс-служба правительства региона.Вручение премии состоялось перед открытием творческого вечера заслуженной артистки РСФСР Натальи Варлей, приуроченного к празднованию 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая. Гостей вечера приветствовала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. В своём видеообращении она выразила уверенность, что год юбилейных мероприятий в честь выдающегося режиссёра откроет новые творческие имена.Игорь Кобзев отметил, что для него Леонид Гайдай – пример мужества и несгибаемой силы духа.– Леонид Иович Гайдай – невероятно талантливый кинорежиссёр, признанный гений комедии. Да, он не родился на иркутской земле, но именно здесь он учился в школе, отсюда ушёл на фронт, потом окончил театральную студию и работал актёром. Иркутяне гордятся талантливым земляком. Нам очень важно сохранить память о нём. Беречь традиции, заложенные Гайдаем в кинематографе. Знакомить подрастающее поколение нашей страны с его талантом и творчеством. Я рад, что празднование 100-летия со дня рождения Леонида Иовича получило такой масштаб, объединило российское профессиональное культурное сообщество и общественность, – сказал Игорь Кобзев.Глава Иркутской области напомнил, что 30 января, в день, когда исполняется сто лет со дня рождения Леонида Гайдая, в регионе стартует череда праздничных мероприятий, посвящённых великому режиссёру, которые продлятся весь год.