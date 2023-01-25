В Улан-Удэ взяли на учёт более пяти километров бесхозных сетей

Предприниматели тоже зачастую забывают регистрировать их, сообщили на предприятии. Отчасти причастны к этому и сами жители частного сектора – после благоустройства дома за эксплуатацию вновь построенных частных сетей, ещё не переданных в «Водоканал», отвечают сами потребители.



- Мы заметили, что в частном секторе распространена такая практика постройки сетей в обход установленных технических нормативов. В итоге после их принятия в эксплуатационную ведомость возникают проблемы при обслуживании и ремонте. Прежде всего – из-за труб разного диаметра и даже материала, из которого они изготовлены, – пояснил главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.



За последний год в МУП от улан-удэнцев поступило около 200 заявок об аварийных ситуациях на частных сетях в разных районах города. Среди бесхозных коммуникаций есть проложенные ещё в 70-х – 80-х годах. Они находятся в аварийном состоянии, но продолжают снабжать население водой. Значительная их часть проходит по частным или закрытым территориям режимных учреждений, что сильно усложняет решение вопроса. Кроме того, в Бурятии функционировали крупные градообразующие предприятия, которые уже закрылись, при этом не передав своё имущество эксплуатирующим организациям.



Чтобы сети поставили на учёт, необходимо подать соответствующее заявление в администрацию района. Сведения о них направят в комитет по управлению имуществом и землепользованию, который, в свою очередь, признает их бесхозяйными и передаст в муниципальную собственность.

