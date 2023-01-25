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В Улан-Удэ взяли на учёт более пяти километров бесхозных сетей

В Улан-Удэ взяли на учёт более пяти километров бесхозных сетей
Общество, 
Они появляются в городе по вине застройщиков и бизнесменов

В ушедшем 2022 году в МУП «Водоканал» поставили на учёт более пяти километров бесхозяйных сетей. Они появляются в Улан-Удэ в основном по вине представителей бизнеса и строительных компаний.
 
Последние после завершения строительства своих объектов не спешат соблюсти все процедуры по оформлению документов для передачи инженерных коммуникаций в эксплуатирующие организации.

Предприниматели тоже зачастую забывают регистрировать их, сообщили на предприятии. Отчасти причастны к этому и сами жители частного сектора – после благоустройства дома за  эксплуатацию вновь построенных частных сетей, ещё не переданных в «Водоканал», отвечают сами потребители.

- Мы заметили, что в частном секторе распространена такая практика постройки сетей в обход установленных технических нормативов. В итоге после их принятия в эксплуатационную ведомость возникают проблемы при обслуживании и ремонте. Прежде всего – из-за труб разного диаметра и даже материала, из которого они изготовлены, – пояснил главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.

За последний год в МУП от улан-удэнцев поступило около 200 заявок об аварийных ситуациях на частных сетях в разных районах города. Среди бесхозных коммуникаций  есть проложенные ещё в 70-х – 80-х годах. Они находятся в аварийном состоянии, но продолжают снабжать население водой. Значительная их часть проходит по частным или закрытым территориям режимных учреждений, что сильно усложняет решение вопроса. Кроме того, в Бурятии функционировали крупные градообразующие предприятия, которые уже закрылись, при этом не передав своё имущество эксплуатирующим организациям.

Чтобы сети поставили на учёт, необходимо подать соответствующее заявление в администрацию района. Сведения о них направят в комитет по управлению имуществом и землепользованию, который, в свою очередь, признает их бесхозяйными и передаст в муниципальную собственность. 
сети Водоканал

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