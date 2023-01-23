Жители окраины Улан-Удэ ополчились на лису с хорошим аппетитом

Некоторые из них даже предлагали застрелить рыжую хищницу
В микрорайоне Светлый на окраине Улан-Удэ завелась лиса. Животное привыкло к людям и совсем их не боится – чего не скажешь о самих местных жителях. Некоторые считают, что у рыжей хищницы бешенство. Её даже предлагали застрелить.
- В местном чате поначалу была такая перепалка. Одни кричали, что лиса бешеная, что надо срочно отстрелить её и сдать на анализы. Другие утверждали, что просто голодная – прикормили пару раз, теперь выходит в ожидании подачки, – рассказали во «ВКонтакте» жители микрорайона. – Много было злых высказываний. Понятно – дети пешком идут с остановки. Страшно – вдруг нападёт.
Лисичка в самом деле регулярно выходит на дорогу в надежде, что кто-нибудь угостит её «вкусняшкой». Но на прохожих она не набросилась ни разу.
- Бездомные собаки страшнее, когда стаей носятся по улицам. Сейчас все угомонились. В чате то и дело встречаются фото или видео с лесной красавицей. Рассказывают, кто видел, чем кормил, – поделилась на своей страничке в «ВК» улан-удэнка по имени Ирина.
Лесную гостью нарекли Светланой – по аналогии с названием посёлка. Она уже стала местной живой достопримечательностью.
Некоторые из них даже предлагали застрелить рыжую хищницу
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