Мост, соединяющий Бурятию и Иркутскую область, построят в 2023 году

Пешеходный мост пролегает через реку Снежную



В 2023 году в Слюдянском районе Иркутской области построят пешеходный мост через реку Снежную. Работы проведут по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, которое было дано по итогам личного обращения граждан. Реализация проекта находится на особом контроле губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.



Для строительства моста разработана проектная документация, она получила положительное заключение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы в строительстве. Стоимость работ составляет 106 млн рублей. Средства выделены из областного и местного бюджетов. С состоянием объекта на месте ознакомился министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. Вопросы строительства моста обсудили с жителями, представителями местной администрации и подрядной организации.



- Существующий пешеходный мост находится в аварийном состоянии, поэтому принято решение в первую очередь сделать временный переход, которым будут пользоваться жители во время строительства нового моста. Подрядчик для проведения работ определён, с ним заключён контракт в конце декабря 2022 года. Сейчас он закупает необходимые материалы. В ближайшее время будет разработан график производства работ. Мы будем следить за ходом работ, следующий приедем сюда в марте, - отметил Максим Лобанов.



Пешеходный мост через реку Снежная был построен в 1970-е годы. Он связывает посёлок Новоснежная в Иркутской области, где проживает около 600 жителей, с более крупным селом Выдрино в Бурятии. В нём расположены все социальные объекты, аптеки и магазины.



Завершить строительство нового пешеходного моста планируется осенью, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

