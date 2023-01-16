16 января

15 января

Популярное

Мост, соединяющий Бурятию и Иркутскую область, построят в 2023 году

Мост, соединяющий Бурятию и Иркутскую область, построят в 2023 году
Общество,  Фото:pixabay.com.
Пешеходный мост пролегает через реку Снежную

В 2023 году в Слюдянском районе Иркутской области построят пешеходный мост через реку Снежную. Работы проведут по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, которое было дано по итогам личного обращения граждан. Реализация проекта находится на особом контроле губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Для строительства моста разработана проектная документация, она получила положительное заключение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы в строительстве. Стоимость работ составляет 106 млн рублей. Средства выделены из областного и местного бюджетов. С состоянием объекта на месте ознакомился министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. Вопросы строительства моста обсудили с жителями, представителями местной администрации и подрядной организации.

- Существующий пешеходный мост находится в аварийном состоянии, поэтому принято решение в первую очередь сделать временный переход, которым будут пользоваться жители во время строительства нового моста. Подрядчик для проведения работ определён, с ним заключён контракт в конце декабря 2022 года. Сейчас он закупает необходимые материалы. В ближайшее время будет разработан график производства работ. Мы будем следить за ходом работ, следующий приедем сюда в марте, - отметил Максим Лобанов.

Пешеходный мост через реку Снежная был построен в 1970-е годы. Он связывает посёлок Новоснежная в Иркутской области, где проживает около 600 жителей, с более крупным селом Выдрино в Бурятии. В нём расположены все социальные объекты, аптеки и магазины.

Завершить строительство нового пешеходного моста планируется осенью, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. 
мост Иркутская область Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителей Бурятии наиболее интересовали вопросы COVID-19
Жителей Бурятии наиболее интересовали вопросы COVID-19
Общество, 16.01.2023
Роспотребнадзор подвёл итоги работы «горячих линий» за 2022 год
Сотрудники улан-удэнской колонии №7 сдали кровь
Сотрудники улан-удэнской колонии №7 сдали кровь
Общество, 16.01.2023
Они решили начать год с доброго дела 
В 2023 году в Иркутской области планируют возвести 19 ФАПов
В 2023 году в Иркутской области планируют возвести 19 ФАПов
Общество, 16.01.2023
Большинство из них – по нацпроекту 
В Иркутской области готовят выставку в честь Леонида Гайдая
В Иркутской области готовят выставку в честь Леонида Гайдая
Общество, 16.01.2023
В 2023 году исполняется 100 лет со дня рождения режиссёра

В Улан-Удэ усиленно борются с последствиями январских снегопадов
В Улан-Удэ усиленно борются с последствиями январских снегопадов
Общество, 16.01.2023
В мэрии рассказали, куда вывозят снег с городских улиц
Морозы вернутся в Бурятию
Морозы вернутся в Бурятию
Общество, 16.01.2023
Прежде будет небольшое потепление
Раненого на Украине мобилизованного из Бурятии хотели повторно отправить на СВО
Раненого на Украине мобилизованного из Бурятии хотели повторно отправить на СВО
Общество, 16.01.2023
Его мать дошла до уполномоченного по правам человека
В Бурятии рассказали, кто чаще заболевает раком кишки
В Бурятии рассказали, кто чаще заболевает раком кишки
Общество, 16.01.2023
Главный внештатный онколог Минздрава Бурятии уверен, что рак можно победить: если выделить время для своего здоровья. 
В Улан-Удэ мигрируют собаки из районов
В Улан-Удэ мигрируют собаки из районов
Общество, 16.01.2023
В морозы собаки активно сбиваются в стаи
В Улан-Удэ выступит тувинская звезда горлового пения
В Улан-Удэ выступит тувинская звезда горлового пения
Общество, 16.01.2023
Вместе с ним исполнит свои мелодии этно-группа Namgar

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^