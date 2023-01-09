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Снятый в Бурятии «Головар» набрал более 20 миллионов просмотров на YouTube

Снятый в Бурятии «Головар» набрал более 20 миллионов просмотров на YouTube
Общество, 
Жители республики смогут посмотреть продолжение криминальной драмы бесплатно 

Криминальная драма «Головар» (возрастное ограничение – 16+), которая вышла на широкие экраны в апреле 2018-го, продолжает покорять YouTube. Фильм появился на популярном видеохостинге спустя пять месяцев после премьеры и за месяц набрал миллион просмотров. А к началу 2023 года их число перевалило за 20 миллионов. Об этом сообщил в соцсетях создатель картины – известный режиссёр Юрий Ботоев

- Рад, что наше кино смотрят по всему миру и оставляют разные мнения, – написал Ботоев на своей странице во «ВКонтакте». – Значит, идея не оставила людей равнодушными. На «YouTube» «Головар» входит в небольшой список кинофильмов, которые преодолели отметку в 20 миллионов просмотров.

Среди них – «Брат» (18+) с показателем в 55 миллионов просмотров, «Полцарства за любовь» (18+) с 40 миллионами, «Личный интерес» (12+) с 37 миллионами, «Призрак» (6+) с 34 миллионами, «Брат 2» (16+) с 33 миллионами, «Бумер» (18+) с 26 миллионами, «Жена по совместительству» (12+) с 25 миллионами, «Звезда» (16+, 24 миллиона), «Белый тигр» (16+, 24 миллиона), «Злая шутка» (12+, 22 миллиона) и «Жмурки» (16+, 21 миллион просмотров).

По словам режиссёра, это особенно значимо накануне премьеры второй части фильма – «Головар-2. Струна» (16+). Жители республики увидят её уже через полтора месяца, 16 февраля. Создатели криминальной драмы решили разыграть билеты на первый показ картины и объявили конкурс (возрастное ограничение – 16+), который продлится до 10 февраля.

Условия достаточно простые – найти на YouTube ленту, которая тоже набрала более 20 миллионов просмотров, но не попал в вышеуказанный список, а потом написать его название под конкурсным постом на личных страницах Юрия Ботоева в соцсетях.

- Как минимум два фильма мы не включили в этот перечень, чтобы вы могли их найти и выиграть билеты на премьеру, – пояснил режиссёр. – Фильм должен быть российский (не зарубежный и не советский), художественный (не мультфильм, не анимация и не документальное кино) и полнометражный (не сериал и не короткометражка).

В Сети ещё осенью разместили трейлер второго «Головара». Видео, которое длится две с половиной минуты, есть в «ВК» у Юрия Ботоева (vk.com/botoev72) и на YouTube-канале «M 55». Ранее он рассказывал, что «Головар 2. Струна» – фильм с закрученным сюжетом, где «вселенная» главного героя пересекается со «вселенной» Виктора Цоя, а именно – гитары, которая была спутницей известного музыканта в легендарной котельной «Камчатка» в 1987 году.

Сценарий режиссёр готовил целый год. Он комбинировался из нескольких идей. «Струна» – потому что это история гитары Цоя, которую мы нашли. И она попадает в Улан-Удэ и проходит огромный путь – вплоть до того, что теряется», – объяснил Юрий название своего нового «детища».

 


фильм конкурс

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