Снятый в Бурятии «Головар» набрал более 20 миллионов просмотров на YouTube

Жители республики смогут посмотреть продолжение криминальной драмы бесплатно













В Сети ещё осенью разместили трейлер второго «Головара». Видео, которое длится две с половиной минуты, есть в «ВК» у Юрия Ботоева (vk.com/botoev72) и на YouTube-канале «M 55». Ранее он рассказывал, что «Головар 2. Струна» – фильм с закрученным сюжетом, где «вселенная» главного героя пересекается со «вселенной» Виктора Цоя, а именно – гитары, которая была спутницей известного музыканта в легендарной котельной «Камчатка» в 1987 году.Сценарий режиссёр готовил целый год. Он комбинировался из нескольких идей. «Струна» – потому что это история гитары Цоя, которую мы нашли. И она попадает в Улан-Удэ и проходит огромный путь – вплоть до того, что теряется», – объяснил Юрий название своего нового «детища».