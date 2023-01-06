В Забайкалье заведующая отдала спортзал в детсаду для занятий фитнесом

Женщину наказали за самоуправство



Заведующая детского сада посёлка Новая Чара Забайкальского края предоставила помещение спортивного зала лицу, оказывающему в нерабочее время фитнес-услуги. Взамен работники дошкольного учреждения, в том числе руководство, бесплатно посещали занятия фитнесом.



Нарушение закона при использовании муниципального имущества выявила прокурорская проверка.



Главе Каларского муниципального округа прокуратура внесла представление и потребовала устранить выявленные нарушения законодательства о противодействии коррупции и об основных гарантиях прав ребёнка.



После прокурорского вмешательства спортивный зал освобождён от посторонних лиц, заведующая дошкольного учреждения наказана в дисциплинарном порядке.



Кроме того, заведующую детским садом привлекли к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ «Самоуправство», назначив ей наказание в виде предупреждения.



Постановление мирового судьи вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

