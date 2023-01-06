Женщину наказали за самоуправство
Заведующая детского сада посёлка Новая Чара Забайкальского края предоставила помещение спортивного зала лицу, оказывающему в нерабочее время фитнес-услуги. Взамен работники дошкольного учреждения, в том числе руководство, бесплатно посещали занятия фитнесом.
Нарушение закона при использовании муниципального имущества выявила прокурорская проверка.
Главе Каларского муниципального округа прокуратура внесла представление и потребовала устранить выявленные нарушения законодательства о противодействии коррупции и об основных гарантиях прав ребёнка.
После прокурорского вмешательства спортивный зал освобождён от посторонних лиц, заведующая дошкольного учреждения наказана в дисциплинарном порядке.
Кроме того, заведующую детским садом привлекли к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ «Самоуправство», назначив ей наказание в виде предупреждения.
Постановление мирового судьи вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.
В Забайкалье заведующая отдала спортзал в детсаду для занятий фитнесом
Общество, Фото:
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