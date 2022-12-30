Погибшего военного из Улан-Удэ наградили орденом Мужества посмертно









Погиб 16 ноября. Награждён орденом Мужества посмертно.



Похоронен на Аллее Славы в городе Чебоксары. Прощание состоялось 19 декабря.

Погиб 16 ноября. Награждён орденом Мужества посмертно.Похоронен на Аллее Славы в городе Чебоксары. Прощание состоялось 19 декабря.

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Улан-Удэ Бычко Никита Леонидович. О гибели военнослужащего «Байкал-Daily» сообщили его родные.Никита Леонидович родился 10 декабря 1999 года в военной семье в Улан-Удэ. С детства был сообразительным, шустрым и самостоятельным. Всегда мечтал последовать примеру отца и стать военным.В первый класс пошёл в 2006 году в среднюю школу №54 в Улан-Удэ. Через год семья переехала на новое место жительства, и Никита стал учиться в школе в селе Сотниково, которую окончил в 2015 году. Поступил в Улан-Удэнский индустриальный техникум, но, проучившись год, принял решение идти в армию.В декабре 2018 был призван в ряды армии, служил в Петропавловск-Камчатском. В дальнейшем заключил контракт. Никита был водителем десантно-штурмового отделения десантно-штурмового батальона.За время службы проявил себя ответственным, исполнительным и дисциплинированным военнослужащим. Он был щедрым, добрым, отзывчивым человеком, вспоминают его близкие.- Тебе всегда будет 22 года – молодой, красивый. Всегда полон новых идей и целей. Гордость родителей и сестёр. Мы будем помнить тебя вечно, ты наш Герой, не побоялся, не сбежал, ты говорил: «Кто, если не Мы!» - рассказывают его родные.