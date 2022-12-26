Одинокие пенсионеры и инвалиды в Бурятии получили помощь от московских фондов

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты Бурятии

Пожилые люди получили сладкие подарки, продукты, и дрова



В преддверии Нового года несколько фондов из Москвы оказали поддержку 2206 одиноким и нуждающимся пенсионерам в Бурятии, сообщает минсоцзащиты республики.



Так, благотворительный фонд «Спецоперация бабушка» (Москва) обеспечил в канун Нового года 77 бабушек и дедушек Иволгинского района и Улан-Удэ продуктовыми наборами.



- Все они одинокие или одиноко проживающие люди старшего возраста, которые нуждаются в поддержке. Жизненные ситуации у всех разные, кто-то болеет, и вся пенсия почти уходит на лекарства, а кто-то живёт в частном доме и приобрел дрова, а на полноценное питание уже денег не хватает. Пожилым людям очень важно знать, что о них помнят и очень благодарны, - комментирует руководитель благотворительной организации «Аэлита» Арюна Мылзенова.



Также благотворительный фонд «Дари надежду» (Москва) поздравил с наступающим Новым годом тысячу пожилых граждан и инвалидов, проживающих в районах республики и вручил им сладкие подарки. Все пенсионеры и инвалиды в районах находятся на социальном обслуживании на дому в комплексном центре «Доверие» и у организации «Аэлита».



- Нас тесно связывает сотрудничество с благотворительным фондом «Старость в радость» (Москва), который в 2022 году стал настоящим Дедом Морозом для наших пожилых жителей Бурятии и инвалидов. Фонд помог продуктами, твердым топливом. Помощь получили 1129 человек на общую сумму почти 15 млн. рублей, - добавила Арюна Мылзенова.



