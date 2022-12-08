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На строительство терминала в аэропорту Улан-Удэ дадут льготный кредит

На строительство терминала в аэропорту Улан-Удэ дадут льготный кредит
Экономика, 
Кредит предоставит государственная корпорация ВЭБ.РФ

Начало строительно-монтажных работ по возведению нового терминала в улан-удэнском аэропорту «Байкал» было запланировано на второй квартал 2022 года, но из-за экономической ситуации отложено. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее озвучивалось, что корпорация ВЭБ.РФ готова профинансировать проект до 80 процентов.

Сейчас после всех переговоров льготный кредит на строительство аэровокзального комплекса в аэропорту «Байкал» наконец-то одобрен. До конца этого года аэропорт подпишет договор с подрядчиком, после чего начнется строительство, сообщили в правительстве Бурятии.

- Хочу поздравить наш аэропорт с тем, что он, по сути, приступил к строительству нового терминала. На прошлой неделе состоялось заседание правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, которое проводил Юрий Трутнев. И там был одобрен льготный кредит ВЭБ РФ на строительство терминала, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Стоимость строительства нового терминала площадью 6,6 тыс. кв. м. превысит 3 млрд рублей. Пропускная способность аэропорта «Байкал» в результате вырастет до 700 тысяч пассажиров международных направлений ежегодно.

Новый терминал будет обслуживать внутренние рейсы. Существующее здание аэропорта сохранится и будет принимать только международные рейсы. Для удобства пассажиров будущий аэровокзальный комплекс оборудуют двумя телескопическими трапами.
кредиты Аэропорт "Байкал"

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