В районе Бурятии строящуюся школу подключат к газовой котельной

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Строительство завершится в 3 квартале 2023 года



В Бурятии ещё одну строящуюся школу подключат к газовой котельной. Изначально по проекту новую школу в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района должна была отапливать старая угольная котельная. Однако ещё в июле зампред правительства Евгений Луковников предложил построить там новую газовую котельную. Теперь, как стало известно, новая школа со следующей зимы будет отапливаться более экологичным топливом.



Накануне стало известно, что решение поддержали в администрации Еравнинского района. Пока строящаяся школа будет отапливаться от старой котельной, после установки газовой, её переключат.



- Строительство новой современной школы на 450 мест осуществляется в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость строительства 619 млн рублей. Срок завершения строительства школы 3 квартал 2023 года, – рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Николай Рузавин.



На сегодняшний день готовность объекта 42%. Строительство началось в конце апреля 2022 года. На объекте работают 52 человека и 14 единиц техники.



- На объекте завершены работы устройству железобетонного каркаса здания, ведутся работы по устройству наружных стен, кровли, установке окон и утеплению фасада. Также по просьбе районной администрации, было изменено цветовое решение фасада школы, это никак не повлияет на стоимость строительства, но как считает администрация Еравнинского района, она станет выглядеть лучше, – рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Здание школы будет состоять из 6 блоков в которых расположатся учебные классы, административные помещения, спортзал, библиотека с книгохранилищем, большой актовый зал и столовая на 225 мест. Общая площадь здания более 6 с половиной тысяч квадратных метров.



Для занятий физкультурой на улице для детей построят спортивную площадку с искусственным покрытием. Также на территории школы возведут гараж на 3 автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



