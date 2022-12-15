15 декабря

14 декабря

Популярное

В районе Бурятии строящуюся школу подключат к газовой котельной

В районе Бурятии строящуюся школу подключат к газовой котельной
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Строительство завершится в 3 квартале 2023 года

В Бурятии ещё одну строящуюся школу подключат к газовой котельной. Изначально по проекту новую школу в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района должна была отапливать старая угольная котельная. Однако ещё в июле зампред правительства Евгений Луковников предложил построить там новую газовую котельную. Теперь, как стало известно, новая школа со следующей зимы будет отапливаться более экологичным топливом.

Накануне стало известно, что решение поддержали в администрации Еравнинского района. Пока строящаяся школа будет отапливаться от старой котельной, после установки газовой, её переключат.

- Строительство новой современной школы на 450 мест осуществляется в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость строительства 619 млн рублей. Срок завершения строительства школы 3 квартал 2023 года, – рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Николай Рузавин.

На сегодняшний день готовность объекта 42%. Строительство началось в конце апреля 2022 года. На объекте работают 52 человека и 14 единиц техники.

- На объекте завершены работы устройству железобетонного каркаса здания, ведутся работы по устройству наружных стен, кровли, установке окон и утеплению фасада. Также по просьбе районной администрации, было изменено цветовое решение фасада школы, это никак не повлияет на стоимость строительства, но как считает администрация Еравнинского района, она станет выглядеть лучше, – рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Здание школы будет состоять из 6 блоков в которых расположатся учебные классы, административные помещения, спортзал, библиотека с книгохранилищем, большой актовый зал и столовая на 225 мест. Общая площадь здания более 6 с половиной тысяч квадратных метров.

Для занятий физкультурой на улице для детей построят спортивную площадку с искусственным покрытием. Также на территории школы возведут гараж на 3 автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

строительство школа Бурятия Еравнинский район Сосново-Озёрское газ отопление котельные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчане пожаловались на то, что не продают колбасу в нарезку
В Бурятии сельчане пожаловались на то, что не продают колбасу в нарезку
Общество, 15.12.2022
Продавец считает, что потом «дорогую колбасу никто не купит»
Бурятию ждут очень морозные выходные
Бурятию ждут очень морозные выходные
Общество, 15.12.2022
Ситуацию омрачат холодные ветра
В Муйском районе Бурятии открыли хоккейный корт
В Муйском районе Бурятии открыли хоккейный корт
Общество, 15.12.2022
Тёплую раздевалку реконструируют в будущем году
В Бурятии приняли льготные тарифы на мусор для всего населения
В Бурятии приняли льготные тарифы на мусор для всего населения
Общество, 15.12.2022
Депутаты с горем пополам одобрили инициативу властей
Жителей Бурятии призвали не бояться креветок с зелёными головами
Жителей Бурятии призвали не бояться креветок с зелёными головами
Общество, 15.12.2022
В Роспотребнадзоре рассказали, какие креветки самые вкусные  
В Бурятии жителей райцентра возмутила кривая ёлка
В Бурятии жителей райцентра возмутила кривая ёлка
Общество, 15.12.2022
Их заверили, что дерево украсят и «всё будет красиво»
Жителей Бурятии предупредили об опасной вакцине против бешенства
Жителей Бурятии предупредили об опасной вакцине против бешенства
Общество, 15.12.2022
Поддельный препарат может попасть в республику
Mitsubishi адвоката из Улан-Удэ арестовали из-за долгов перед ТГК-14
Mitsubishi адвоката из Улан-Удэ арестовали из-за долгов перед ТГК-14
Общество, 15.12.2022
Он целых два года не платил за обогрев своего коттеджа
В Бурятии в разгар ОРВИ и гриппа затих коронавирус
В Бурятии в разгар ОРВИ и гриппа затих коронавирус
Общество, 15.12.2022
13 декабря в республике выявили всего 29 заражённых
Большинство улан-удэнцев считают, что управляют своей жизнью
Большинство улан-удэнцев считают, что управляют своей жизнью
Общество, 15.12.2022
Уверенность горожан в собственных действия растёт вместе с их заработком
Замгенпрокурора России вручил в Бурятии жилищные сертификаты участникам СВО
Замгенпрокурора России вручил в Бурятии жилищные сертификаты участникам СВО
Общество, 15.12.2022
Сертификаты на жильё получили три удостоенных наград человека
ТОСовцам в Бурятии будут давать звание ветерана труда
ТОСовцам в Бурятии будут давать звание ветерана труда
Общество, 15.12.2022
Претендовать на него теперь могут обладатели нагрудного знака «Лидер ТОС»
Улан-удэнцев сравнили с антилопами гну
Улан-удэнцев сравнили с антилопами гну
Общество, 15.12.2022
В Хурале заявили, что жители бурятской столицы безжалостно вытаптывают траву 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^