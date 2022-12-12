В Бурятию прибыли 55 новых школьных автобусов

Их распределили по 16 районам Бурятии



Сегодня, 12 декабря, в Улан-Удэ прибыли 55 новых школьных автобусов марок «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ» различной вместимости. Их распределят по 16 районам Бурятии.



- Сегодня мы вручаем 55 новых автобусов для того, чтобы нашим детям было удобно добираться до школы. Всего за последние годы в республику поступило более 300 школьных автобусов. Это всё благодаря нацпроекту «Образование», нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Всё для наших детей, чтобы они хорошо учились, открывали все пути в жизни, достойную жизнь и будущее. Уважаемые земляки, поздравляю! Пусть эти автобусы безопасно возят наших детей в школу, - поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Автобусы общей вместимостью в 1 186 мест отправятся в Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Тарбагатайский, Тункинский районы, а также в Северобайкальск и Улан-Удэ.



Руководителей школ и районов призвали взять на особый контроль эксплуатацию новых автобусов: обустроить тёплые гаражи и не заводить двигатели в сильные морозы на улице.



Автомобили поступили за счёт средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий по обновлению парка школьных автобусов для замены автобусов, не соответствующих требованиям ГОСТ Р «Автобусы для перевозки детей» и иным техническим требованиям.



Всего за пять лет в республику приобретён и поставлен 301 школьный автобус. Из них 66 автобусов на общую сумму 136,4 млн рублей куплены за счёт средств республиканского и муниципальных бюджетов. Ещё 235 школьных автобусов поступили в Бурятию в рамках федеральной программы.

