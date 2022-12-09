В Улан-Удэ состоится первый форум по ценообразованию в строительстве

Его проведут в здании правительства республики



9 декабря в столице Бурятии пройдёт первый региональный форум «Ценообразование в строительстве». Специалисты-сметчики смогут узнать новое и обменяться опытом в здании правительства республики.



Участники форума обсудят темы «Контрактные отношения в строительстве» и «Реформа сметного ценообразования в строительстве. Нововведения при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта с учётом нормативных документов 2020-2022 годов». Спикеры выступят с докладами «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта», «Порядок формирования НМЦК на выполнение подрядных работ по проектно-изыскательским работам», «Определение НМЦК при одновременной подготовке проектной документации, выполнении инженерных изысканий, выполнении работ по строительству объектов капитального строительства», «Проблемные вопросы при формировании цены контракта и взаиморасчётах при капитальном ремонте объектов капитального строительства и благоустройства», «Обзор нормативных документов 2020-2022 гг.. Актуальные вопросы применения новой методической документации», «Требования органов экспертизы при оценке достоверности сметной стоимости строительства. Основные ошибки при формировании сметной стоимости», «Переход на ресурсно-индексный метод. Определение сметной стоимости строительства», «Возможности и функционал ПК «Гранд-Смета» в соответствии с действующими методиками».



Начало форума в 10:00. Регистрация участников с 9:30, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

