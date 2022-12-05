В Прибайкалье хотят поселить тувинского бобра

Общество, Фото: Азасский заповедник

В Иркутске обсудили варианты спасения эндемичного грызуна



Сотрудники Азасского заповедника Тувы специально приехали в Иркутск, чтобы рассказать о необходимости спасения редкого зверька — тувинского бобра. Часть его популяции необходимо переселить, чтобы сохранить генетическую чистоту вида. Как вариант, рассматривается Прибайкалье и его особо охраняемые природные территории.



Тувинский бобр долгое время обитал изолированно, а в настоящее время подвергся вытеснению и ассимиляции со стороны более крупного и агрессивного зверька – европейского бобра. Пришелец буквально «окружил» Азасский заповедник и не оставляет шансов местному виду: появление гибридов специалисты фиксируют не только в Туве, но уже и в границах заповедника.



Уже в первом поколении детёнышей, появившихся от скрещивания двух видов бобра, теряются отличительные особенности тувинского: исчезают небольшой вес, белые вибриссы (усы) и белые пятна на шерсти груди и коже перепонок задних лап. Меняется и поведение зверьков, причём не в лучшую для местной природы сторону: европейский бобр строит плотины и хатки, грызёт в том числе хвойные деревья. В отличие от него, тувинский предпочитает жить в норах и не устраивать запруд, к тому же не трогает лиственницы, сосны и кедры. О его присутствии на реке порой трудно догадаться, так как характерные следы жизнедеятельности тувинского бобра для неспециалиста могут быть незаметны.



Остановить продвижение в Сибирь европейских бобров, по данным специалистов, не представляется возможным. Зверёк быстро расселяется, а регулировать его численность искусственно сложно, так как охота на бобров в Туве непопулярна, а в ряде соседних регионов и вовсе запрещена законом.



В обсуждении вариантов спасения краснокнижного тувинского бобра приняли участие специалисты службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, представители кафедр биологии и охотоведения, профессор кафедры естественнонаучных дисциплин из трёх сибирских вузов, сотрудники института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Они признали необходимость сохранения такой единицы биоразнообразия, как тувинский бобр, но при этом разошлись в мнениях о способах сохранения генетической чистоты вида и целесообразности создания его дочерней популяции именно в Прибайкалье, так как на особо охраняемых природных территориях вокруг Байкала действуют особые нормы закона и условия обитания могут быть малопригодны для проведения такой специфической «спасательной операции».



Важным моментом при принятии решения является вопрос – обитал ли раньше бобр на территории, планируемой к заселению, так как законом запрещена акклиматизация новых видов в заповеднике. Специалисты сошлись во мнении, что для принятия решения необходимо тщательно изучить предполагаемые условия обитания, в том числе гидрологический режим рек. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

