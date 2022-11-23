В районе Бурятии прошёл первый турнир по дартсу



«Самый возрастной участник»

Базарова Норжима

Дабаев Батор



«За волю к победе»

Раднаев Эдуард

Цыренова Цыпилма



«Самый меткий игрок»

Цыденов Амгалан

Цыренова Цыпилма



«Набравший наибольшее количество очков»

Самбуев Баясхалан

Максимова Раджана

Степанова Сэсэг





В селе Сосново-Озёрское Республики Бурятия состоялся первый турнир Еравнинского района по дартсу. В соревнованиях приняли участие 38 человек от 18 лет и старше, которые состязались в два этапа: «Набор очков» и «301 очко».Как сообщает пресс-служба администрации района, по итогам соревнований были определены призёры и победители:Первое место – Самбуев ВладимирВторое место – Дымчиков АнатолийТретье место – Захаров БаирПервое место – Цыдыпова МаринаВторое место – Степанова СэсэгТретье место – Нимаева Эржена