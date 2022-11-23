В районе Бурятии прошёл первый турнир по дартсу

Соревнования посвятили сохранению и развитию бурятского языка
В селе Сосново-Озёрское Республики Бурятия состоялся первый турнир Еравнинского района по дартсу. В соревнованиях приняли участие 38 человек от 18 лет и старше, которые состязались в два этапа: «Набор очков» и «301 очко».
Как сообщает пресс-служба администрации района, по итогам соревнований были определены призёры и победители:
Мужчины
Первое место – Самбуев Владимир
Второе место – Дымчиков Анатолий
Третье место – Захаров Баир
Женщины
Первое место – Цыдыпова Марина
Второе место – Степанова Сэсэг
Третье место – Нимаева Эржена
Номинации
«Самый возрастной участник»
Базарова Норжима
Дабаев Батор
«За волю к победе»
Раднаев Эдуард
Цыренова Цыпилма
«Самый меткий игрок»
Цыденов Амгалан
Цыренова Цыпилма
«Набравший наибольшее количество очков»
Самбуев Баясхалан
Максимова Раджана
Степанова Сэсэг
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