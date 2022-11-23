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В районе Бурятии прошёл первый турнир по дартсу

В районе Бурятии прошёл первый турнир по дартсу
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Еравнинского района
Соревнования посвятили сохранению и развитию бурятского языка

В селе Сосново-Озёрское Республики Бурятия состоялся первый турнир Еравнинского района по дартсу. В соревнованиях приняли участие 38 человек от 18 лет и старше, которые состязались в два этапа: «Набор очков» и «301 очко».

Как сообщает пресс-служба администрации района, по итогам соревнований были определены призёры и победители:

Мужчины
Первое место – Самбуев Владимир
Второе место – Дымчиков Анатолий
Третье место – Захаров Баир

Женщины
Первое место – Цыдыпова Марина
Второе место – Степанова Сэсэг
Третье место – Нимаева Эржена

Номинации

«Самый возрастной участник»
Базарова Норжима
Дабаев Батор

«За волю к победе»
Раднаев Эдуард
Цыренова Цыпилма

«Самый меткий игрок»
Цыденов Амгалан
Цыренова Цыпилма

«Набравший наибольшее количество очков»
Самбуев Баясхалан
Максимова Раджана
Степанова Сэсэг

дартс Бурятия спорт турнир Еравнинский район

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