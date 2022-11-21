Раненого на Украине контрактника из Бурятии наградили медалью «За отвагу»

Он попал под обстрел противника и выжил



36-летний военный из Бурятии Артур Гундуев получил высокую государственную награду РФ. Ему вручили медаль «За отвагу», сообщает «Закамна-инфо 24/7».



Уроженец Бурятии находился на СВО с самого начала.



Эпизод, за который наградили военного из Бурятии, произошёл ночью под посёлком Бородянка в Киевской области. Наш земляк, который находился в головной машине военной колонны, получил тяжёлое ранение в голову от снайпера. Несмотря на это, вступил в бой. Сообщается, что, «несмотря на жесточайший обстрел, выполнил поставленную перед ним задачу до конца».



Артур Гундуев родился в 1986 году в закаменском селе Санага. В школьные годы активно участвовал в общественной и спортивной жизни родной школы и района, был капитаном волейбольной команды.



В 2003 году поступил в Бурятский аграрный колледж имени Ербанова на специальность «Землеустройство», затем ушёл в армию. Сейчас он служит по контракту.

