На Украине погиб 24-летний мобилизованный из Бурятии

У него остались жена и сын



Во время специальной военной операции на Украине свою жизнь отдал уроженец Баргузинского района – 24-летний Роман Резников. Он погиб 3 ноября, проявив героизм при защите мирного населения, сообщает «Баргузин-инфо 24/7».



Роман родился 6 января 1998 года в селе Шапеньково и окончил 11 классов Баргузинской средней школы. После школы ушёл в армию, срочную службу проходил в Чите.



22 сентября Резникова призвали в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.



Романа запомнили как трудолюбивого и ответственного человека и верного, хорошего друга. У погибшего остались родители, супруга, сын, брат и сестра.



