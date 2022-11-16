У него остались жена и сын
Во время специальной военной операции на Украине свою жизнь отдал уроженец Баргузинского района – 24-летний Роман Резников. Он погиб 3 ноября, проявив героизм при защите мирного населения, сообщает «Баргузин-инфо 24/7».
Роман родился 6 января 1998 года в селе Шапеньково и окончил 11 классов Баргузинской средней школы. После школы ушёл в армию, срочную службу проходил в Чите.
22 сентября Резникова призвали в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.
Романа запомнили как трудолюбивого и ответственного человека и верного, хорошего друга. У погибшего остались родители, супруга, сын, брат и сестра.
На Украине погиб 24-летний мобилизованный из Бурятии
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