«За что?»: Улан-удэнцы возмущены грядущим подорожанием проезда

Повысить цену на проезд планируют сразу на пять рублей
Жители Улан-Удэ активно обсуждают анонсированное подорожание проезда в общественном транспорте. Как сообщал «Байкал-Daily», с нового года тариф может вырасти сразу на пять рублей – с 25 до 30 рублей в автобусах, с 20 до 25 – в трамваях.
Реакция горожан оказалась крайне негативной, что показало большое обсуждение, развернувшееся в группе «Аноним 03».
- Платим 25 рублей неизвестно за что, обслуживание никакое, грубят, хамят, кидают мелочь. Сам автобус грязный, то песок, то мусор, то сиденья в чём-то залиты и драные, к тому же стекла затонированные и грязные. Нет говорителя, который должен объявлять остановки, не поймёшь, где едешь. И на десерт - он вечно холодный. Что в автобусе такая же температура, что на улице. Как в конюшне, честное слово. За что платим 25 рублей? - написала местная жительница.
Многие поддержали её. Большинство возмущено тем, что в автобусы трудно попасть, поскольку они зачастую переполнены, а в вечернее время идёт настоящая «битва за места».
«За что платить 30 рублей автобусам? они работают до восьми часов, а потом их вообще не дождёшься»,
«Допустим, маршрут 19. Чтобы на нём уехать, надо как квест пройти... то есть для начала попытаться залезть в него»,
«25 рублей - цена подарок, но качество обслуживания, конечно, так себе»,
«Так оно и есть... некоторые маршрутки до того ужасны, как будто там свиней перевозили»,
«Главное, чтобы можно было уехать домой после девяти часов вечера, а не так, что сошли все автобусы, ты на такси»,
«Зайти и сесть… В автобус попасть бы хотя бы, мы порой только со второй попытки впихиваемся!»,
«На 2 маршрут в выходные в 8 часов пыталась сесть, ни одного микрика не проехало. Ни раз видела, как с маршрута уезжают, в будни так вообще только раз с четвёртой попытки сядешь»,
«30 рублей, чтобы ехать стоя?»,
«Да ещё бы ходил вовремя, бывает, по часу стоишь на остановке, потом пешком приходится идти несколько км. Это я про 46 маршрут или приходится с пересадками, и поездка обходится в 50 рублей, а сейчас по 60 рублей платить будем? Тогда же админ города пусть контролируют расписание маршрутов, а то наценку делают, контроля никакого нет»,
«Больше всего бесит, что их не дождёшься, а когда сядешь в микрик - вечно битком».
В комментариях отметились жители соседних регионов. В Иркутской области и Забайкалье проезд дороже, но при этом местных жителей в основном устраивает качество перевозок.
Конечно же, не обошлось без упоминания о том, что подорожали топливо и автозапчасти: «За машиной надо ухаживать, как за любимой женой», «Мимо заправки проезжать будете, гляньте сколько солярка стоит», «Не забывайте сколько стоит сейчас дизельное топливо. Маршрутка на воде не ездит».
В предыдущий раз стоимость проезда повышалась в начале этого года – с 24 до 25 рублей в автобусах, с 18 до 20 рублей в трамваях. В 2020 году тариф вырос на четыре рубля в автобусах (с 20 до 24 рублей) и три в трамваях (с 15 до 18 рублей).
Настолько резкого повышения (сразу на пять рублей) ранее не было. Этот вопрос сейчас проходит обсуждение в администрации города и в горсовете. В основу ляжет экономическое обоснование тарифа, которое предоставили перевозчики. Окончательно утвердить увеличение тарифа должны городские депутаты на сессии.
«За что?»: Улан-удэнцы возмущены грядущим подорожанием проезда
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