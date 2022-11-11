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Видеонаблюдение за школами Улан-Удэ совершенствуется

Видеонаблюдение за школами Улан-Удэ совершенствуется
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Школы подключат к Единой дежурно-диспетчерской службе

В столице Бурятии усовершенствуют систему видеонаблюдения, которая работает в городских школах. Доступ ко всем школьным камерам планируют дать городской Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). Этот вопрос обсудили депутаты Улан-Удэнского горсовета на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности.

ЕДДС работает с несколькими специализированными организациями, чтобы выстроить общие технические требования по подключению городских школ.

- После недавнего совещания было принято решение изучить этот вопрос и возможность вывода на базе ЕДДС. Частные охранные организации, которые обслуживают пожарные, охранные сигнализации, имеют опыт установки таких требований. Это будет по принципу сигнала у МЧС. Когда они устанавливают пожарную сигнализацию, выставляют техзадание, и школы обязаны эти обязанности выполнить. Так и у нас будет с камерами видеонаблюдения. Мы тоже создадим такие требования, чтобы в случае ЧС сигнал приходил к нам, - рассказал заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.

В случае поступления сигнала дежурные ЕДСС смогут зайти проверить кадры с камеры видеонаблюдения в режиме онлайн. Если сигнал о происшествии подтвердится, будет быстрое обращение в правоохранительные органы или спасательные службы.

- Камерами видеонаблюдения обеспечены практически все школы. Большая проблема идёт в физической охране. Наша задача знать о безопасности заранее. Поэтому было бы хорошо свести всю систему видеонаблюдения на базе ЕДДС. Мы сегодня ещё говорили о группах мобильного реагирования, но пока у нас нет ответа, - отметил председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского совета депутатов Дмитрий Турченюк.

Помимо этого, депутаты озвучили несколько других предложений для улучшения функционирования службы ЕДДС. Такие как трёхзначный единый номер и автоматическая система оповещения в случае ЧС.

Этот вопрос будет вынесен на ближайшую сессию горсовета.
школы ГорсоветУУ видеонаблюдение

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