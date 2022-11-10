10 ноября

09 ноября

Популярное

В Улан-Удэ наградили почётных доноров России

В Улан-Удэ наградили почётных доноров России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Награждение прошло в Художественном музее имени Сампилова

В Бурятии за девять месяцев 2022 года зарегистрировано 6929 доноров. Это на 3,3% больше аналогичного периода прошлого года. Ежегодно пополняется и число почётных доноров – это звание получают люди, безвозмездно сдавшие кровь 40 и более раз или плазму крови 60 и более раз.


10 ноября в стенах Художественного музея имени Сампилова прошло награждение 14-ти новых почётных доноров России. Один из член Молодёжной палаты Улан-Удэнского городского совета депутатов Дмитрий Александров.

- Я сдаю кровь девятый год. Сегодня станция переливания крови вручила мне удостоверение почётного донора, девять лет к этому шёл. Впервые я сдал кровь благодаря другу, который рассказал, что есть такое движение, что можно помогать людям. Мне было интересно, я сходил, с тем пор так и сдаю, - поделился Дмитрий Александров.


Помимо нагрудного знака почётного донора, все они получили благодарственные письма, памятные призы, а также бесплатные пригласительные на любые выставки Художественного музея.


Справка:

На 1 января 2022 года в России насчитывалось 2306 зарегистрированных почётных доноров России. За девять месяцев этого года были удостоены 88 ещё человек. С первого ноября 2022 года в России зарегистрировано уже 2408 почётных доноров.

Бурятская республиканская станция переливания крови обеспечивает компонентами крови 36 медицинских организаций в Бурятии, 10 из которых находятся в Улан-Удэ. 
Донорство крови ГорсоветУУ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ещё больше инвалидов Бурятии смогут бесплатно слушать онлайн аудиокниги
Ещё больше инвалидов Бурятии смогут бесплатно слушать онлайн аудиокниги
Общество, 10.11.2022
Расширен бесплатный доступ к книгам и учебной литературе в специальных форматах
В Улан-Удэ наградили почётных доноров России
В Улан-Удэ наградили почётных доноров России
Общество, 10.11.2022
Награждение прошло в Художественном музее имени Сампилова
Цирк Бурятии откроет год 100-летнего юбилея республики
Цирк Бурятии откроет год 100-летнего юбилея республики
Общество, 10.11.2022
Одним из ноу-хау будут костюмы, разработанные с помощью нейросети
В Бурятии полковника полиции наградили пистолетом Макарова
В Бурятии полковника полиции наградили пистолетом Макарова
Общество, 10.11.2022
Наградное оружие получил начальник ОМВД
В Бурятии федеральную трассу защитили слоями износа
В Бурятии федеральную трассу защитили слоями износа
Общество, 10.11.2022
Работа продолжатся и в следующем году
В Улан-Удэ жители ДНТ посёлка Восточный с трудом добираются до остановки
В Улан-Удэ жители ДНТ посёлка Восточный с трудом добираются до остановки
Общество, 10.11.2022
До ближайшей остановки автобуса они идут 2 километра
В Северобайкальске откроется новый визит-центр
В Северобайкальске откроется новый визит-центр
Общество, 10.11.2022
Его строительство началось в конце лета
В главном университете Забайкалья появится центр буддийской культуры
В главном университете Забайкалья появится центр буддийской культуры
Общество, 10.11.2022
Решение было принято на заседании учёного совета ЗабГУ.
В Улан-Удэ жители 100-х кварталов заподозрили водителей автобусов в сговоре
В Улан-Удэ жители 100-х кварталов заподозрили водителей автобусов в сговоре
Общество, 10.11.2022
Местные жители пожаловались на долгие интервалы между автобусами
Улан-удэнцам предложили самим подсыпать скользкие дороги
Улан-удэнцам предложили самим подсыпать скользкие дороги
Общество, 10.11.2022
Вдоль дорог появились десятки ящиков с песком
Бурятию на телешоу «Новая Звезда» представит репетитор по вокалу
Бурятию на телешоу «Новая Звезда» представит репетитор по вокалу
Общество, 10.11.2022
«Это первый в моей жизни телевизионный проект», - призналась конкурсантка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^