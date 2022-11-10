В Улан-Удэ наградили почётных доноров России













В Бурятии за девять месяцев 2022 года зарегистрировано 6929 доноров. Это на 3,3% больше аналогичного периода прошлого года. Ежегодно пополняется и число почётных доноров – это звание получают люди, безвозмездно сдавшие кровь 40 и более раз или плазму крови 60 и более раз.10 ноября в стенах Художественного музея имени Сампилова прошло награждение 14-ти новых почётных доноров России. Один из член Молодёжной палаты Улан-Удэнского городского совета депутатов Дмитрий Александров.- Я сдаю кровь девятый год. Сегодня станция переливания крови вручила мне удостоверение почётного донора, девять лет к этому шёл. Впервые я сдал кровь благодаря другу, который рассказал, что есть такое движение, что можно помогать людям. Мне было интересно, я сходил, с тем пор так и сдаю, - поделился Дмитрий Александров.Помимо нагрудного знака почётного донора, все они получили благодарственные письма, памятные призы, а также бесплатные пригласительные на любые выставки Художественного музея.На 1 января 2022 года в России насчитывалось 2306 зарегистрированных почётных доноров России. За девять месяцев этого года были удостоены 88 ещё человек. С первого ноября 2022 года в России зарегистрировано уже 2408 почётных доноров.Бурятская республиканская станция переливания крови обеспечивает компонентами крови 36 медицинских организаций в Бурятии, 10 из которых находятся в Улан-Удэ.