Команда республики отличилась на Кубке России
С 1 по 6 ноября в Санкт-Петербурге состоялся Кубок федерации дартс России.
В число призеров всероссийских соревнований в парном разряде вошли Мариана Цыренжапова и Жанна Дугаржапова из Бурятии. Спортсменки стали бронзовыми призёрами в программе «501», оставив позади многократных чемпионов России, чемпионов Европы Елену Шульгину и Наталью Александрову, сообщили в минспорта Бурятии.
Хорошо себя показали на всероссийских соревнованиях по дартс «Невский Кубок» юные спортсмены республики, завоевавшие две серебряные медали.
Дартс для республики - молодой вид спорта, но несмотря на это, Бурятия этим летом принимала всероссийские соревнования «Кубок Байкала» и первый международный турнир.
Спортсменки из Бурятии обыграли чемпионов Европы по дартсу
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