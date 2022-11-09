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Спортсменки из Бурятии обыграли чемпионов Европы по дартсу

Спортсменки из Бурятии обыграли чемпионов Европы по дартсу
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Команда республики отличилась на Кубке России

С 1 по 6 ноября в Санкт-Петербурге состоялся Кубок федерации дартс России.

В число призеров всероссийских соревнований в парном разряде вошли Мариана Цыренжапова и Жанна Дугаржапова из Бурятии. Спортсменки стали бронзовыми призёрами в программе «501», оставив позади многократных чемпионов России, чемпионов Европы Елену Шульгину и Наталью Александрову, сообщили в минспорта Бурятии.

Хорошо себя показали на всероссийских соревнованиях по дартс «Невский Кубок» юные спортсмены республики, завоевавшие две серебряные медали.

Дартс для республики - молодой вид спорта, но несмотря на это, Бурятия этим летом принимала всероссийские соревнования «Кубок Байкала» и первый международный турнир.

спорт дартс

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