Спортсменки из Бурятии обыграли чемпионов Европы по дартсу

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

Команда республики отличилась на Кубке России



С 1 по 6 ноября в Санкт-Петербурге состоялся Кубок федерации дартс России.



В число призеров всероссийских соревнований в парном разряде вошли Мариана Цыренжапова и Жанна Дугаржапова из Бурятии. Спортсменки стали бронзовыми призёрами в программе «501», оставив позади многократных чемпионов России, чемпионов Европы Елену Шульгину и Наталью Александрову, сообщили в минспорта Бурятии.



Хорошо себя показали на всероссийских соревнованиях по дартс «Невский Кубок» юные спортсмены республики, завоевавшие две серебряные медали.



Дартс для республики - молодой вид спорта, но несмотря на это, Бурятия этим летом принимала всероссийские соревнования «Кубок Байкала» и первый международный турнир.



