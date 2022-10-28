Женщина не платит алименты на троих детей
Жительница Бурятии лишилась свободы и была арестована на 10 суток за неуплату алиментов. Безответственная мать должна была ежемесячно платить деньги на содержание своих трёх несовершеннолетних детей. Решение суда, в котором был установлен размер алиментов, она длительное время игнорировала.
Несмотря на все принятые судебным приставом-исполнителем меры, женщина нигде не работала и не вставала на учёт в центр занятости населения. Долг перед детьми составил более 1 миллиона рублей.
- За уклонение от уплаты алиментов должница привлечена к административной ответственности и арестована на 10 суток. Если после административного наказания женщина продолжит уклоняться от уплаты алиментов, как минимум в течение двух месяцев, она может быть привлечена к уголовной ответственности и получить наказание в виде лишения свободы до 1 года, - уточнили в службе судебных приставов Бурятии.
В Бурятии нерадивую мать арестовали на 10 суток
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