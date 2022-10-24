В Бурятии построили первый слой дамбы в Наушках

В посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии, вдоль берега реки Селенга продолжается строительство дамбы. Ход строительства объекта проверил зампред правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Он отметил, что работы идут без особых проблем, в соответствии с графиком, сообщили в пресс-службе зампреда правительства.
Строительство дамбы началось в апреле 2022 года. Её протяжённость, согласно проектной документации, составляет 4 100 метров. На сегодня уже устроен первый слой дамбы.
- Контракт с подрядчиком был заключен в марте этого года. Всё, что запланировано было сделать в этом году, на сегодня практически выполнено. Проведены уточняющие геодезические изыскания, выбран вариант плана трассы, разработан её продольный профиль. Устроены подъездные дороги, демонтированы старые строения, перенесён кабель связи. Сейчас ведётся разработка поперечных профилей. Частично выполнено устройство первого слоя дамбы из супеси с уплотнением, ведутся работы по устройству каменной призмы. Протяжённость защитного сооружения будет составлять 4100 метров. Стоимость строительства составляет 368 млн рублей. Ввести в эксплуатацию планируется в 2023 году, - сообщил Евгений Луковников.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2021 года на посёлок Наушки обрушился паводок. Тогда местные жители вынуждены были передвигаться на лодках, ведь вода некоторым доходила по грудь. Подтоплены были более 50 домов, местных жителей эвакуировали. Пострадали тогда свыше 300 человек.
После этого стихийного бедствия Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск к минприроды РФ, требуя обеспечить посёлок защитным гидротехническим сооружением. Суд этот иск удовлетворил. Из федерального бюджета на строительство было выделено 350 млн рублей, из республиканского – более 200 тысяч.