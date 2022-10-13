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Глава Бурятии: «Идёт сокращённый донабор по мобилизации»

Глава Бурятии: «Идёт сокращённый донабор по мобилизации»
Общество, 
Алексей Цыденов прокомментировал информацию военкомата о том, что частичная мобилизация продолжается

Глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил, что ведётся донабор мобилизованных.

- Сейчас идёт сокращённый донабор по мобилизации. Критерии призыва те же самые. Но мы контролируем, чтобы не было прежних ошибок. С учётом небольшого донабора и имеющегося опыта надеюсь на более качественную работу военкоматов, - заявил глава.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 12 октября, первый заместитель военного комиссара Бурятии, полковник Игорь Кибальник заявил о продолжении плановой работы по частичной мобилизации. Военкоматы продолжают отбор, оповещение граждан, пребывающих в запасе и подлежащих призыву по мобилизации, выписывают повестки.

- Для регионов задание по частичной мобилизации определяется, исходя из количества граждан, состоящих на воинском учёте в военных комиссариатах. В Бурятии донабор небольшой. Поэтому нет необходимости разворачивать дополнительные пункты сбора в школах и других местах как, это было две недели назад. Достаточно работы военкоматов, - отметил Игорь Кибальник.

Он также опроверг существование каких-либо волн частичной мобилизации и заявил, что вся работа ведётся планово.

Ранее, 30 сентября, глава республики сообщил о выполнении в Бурятии задания по частичной мобилизации. Пункты сбора, открытые в школах и других учреждениях, были закрыты.

частичная мобилизация глава Бурятии Алексей Цыденов

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