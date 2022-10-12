Военкомат Бурятии: «Мероприятия по частичной мобилизации продолжаются»

Военные комиссариаты проводят оповещение граждан, подлежащих призыву по мобилизации, выписывают повестки



Военный комиссариат Бурятии сообщил о продолжении плановой работы по частичной мобилизации. «Ни о каких первой волне, второй волне и последующих волнах речи не идёт», - заявили в военном комиссариате.



Комментирует первый заместитель военного комиссара Бурятии, полковник Игорь Кибальник:



«Всем военным комиссариатам округа установлено определённое задание для комплектования воинских частей округа, а также других частей, которые находятся вне территории и за территорией Бурятии. Работа организована планово.



Для регионов задание по частичной мобилизации определяется, исходя из количества граждан, состоящих на воинском учёте в военных комиссариатах. В Бурятии донабор небольшой. Поэтому нет необходимости разворачивать дополнительные пункты сбора в школах и других местах как, это было две недели назад. Достаточно работы военкоматов.



Военные комиссариаты Республики Бурятия, муниципальных образований учли вопросы, которые были и негативно сказывались на нашей работе, на вопросах взаимодействия между военными комиссариатами, органами власти, руководителями предприятий, организаций республики.



Военные комиссариаты сейчас проводят отбор, оповещение граждан, пребывающих в запасе и подлежащих призыву по мобилизации, выписывают повестки. В повестках будет указано время, в которое гражданин должен прибыть на пункт предварительного сбора граждан. Будет дано время для того, чтобы граждане могли собраться, собрать вещи первой необходимости, собрать продукты питания, которые необходимы для питания в дороге, и соответственно прибыть для отправки в воинскую часть в соответствии с их предназначением.



За работой призывных комиссий муниципальных образований, за работой пунктов предварительного сбора граждан, в том числе и военных комиссариатов, осуществляется контроль со стороны органов исполнительной власти, прокуратуры Бурятии, а также военной прокуратуры Улан-Удэнского и Кяхтинского военных гарнизонов. Поэтому ни о какой спешке, ни о каких ночных подъёмах речи не идёт. Все идёт планово, время позволяет выполнить задание.



Граждане, которые имеют различные заболевания, которые имеют факты и факторы, позволяющие им оформить отсрочку от призыва по мобилизации. Такие граждане с получением повестки должны представить на пункте предварительного сбора граждан оправдательные документы. Либо это заключение врача, либо заключение врачебной комиссии, либо документы, представленные органами социальной защиты или другими организациями, которые подтверждают факт предоставления им отсрочки. Конечно, такие граждане будут рассмотрены и решение будет принято об их отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации».





