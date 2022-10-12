Также здесь пройдёт общецерковный денежный сбор
Во всех храмах и монастырях Улан-Удэнской и Бурятской епархии принимается гуманитарная помощь для беженцев и жителей новых субъектов Российской Федерации: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.
- Жители новых субъектов РФ и беженцы нуждаются в детских продуктах питания, лекарствах, пошивочных материалах, бытовой химии, одежде и обуви, - сообщает пресс-служба епархии.
Вещи и продукты принимаются только новые, продукты – с действующим сроком годности, а также согласно перечню необходимой гуманитарной помощи:
Детские продукты питания:
- Питание сухое: «Беллакт», «Нутриен»;
- Соки 200 мл в ассортименте (с трубочкой);
- Пюре детские в мягкой упаковке (фруктовые, мясные);
- Каши молочные, безмолочные для младенцев.
Лекарства:
- Шприцы;
- Жгуты;
- Перчатки нестерильные (M, L);
- Салфетки влажные для ухода;
- Бинт трубчатый 4,5,6 размер;
- Пелёнки одноразовые 60*90.
Пошивочный материал:
- Монофил 5/0;
- Монофил 6/0;
- Кетгут 3/0;
- Шёлк 3/0;
- Фторэкс 3/0;
- ПГА 3/0.
Продукты питания:
- Крупы;
- Масло подсолнечное;
- Чай/кофе;
- Печенье;
- Консервы;
- Сгущёнка;
- Продукты быстрого приготовления (пюре, лапша).
Бытовая химия:
- Зубная паста;
-Зубные щётки;
- Шампунь;
- Стиральный порошок (фасовка малая);
- Мыло;
- Подгузники детские 4, 5, 6 размер, взрослые.
Одежда и обувь:
- Носки;
- Сланцы резиновые;
- Тапочки;
- Тёплое белье (термобелье, кальсоны, спортивные костюмы);
- Обувь;
- Куртки;
- Шапки, перчатки;
- Одеяла, пледы;
- Одежда детская, взрослая тёплая;
- Белье;
- Колготки тёплые.
Также по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14, 16, 23 и 30 октября во всех храмах и монастырях на территории России пройдёт общецерковный денежный сбор для беженцев, пострадавших мирных жителей и людей в трудной жизненной ситуации.
В православных храмах Бурятии собирают гумпомощь для новых субъектов РФ
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