В православных храмах Бурятии собирают гумпомощь для новых субъектов РФ

Также здесь пройдёт общецерковный денежный сбор



Во всех храмах и монастырях Улан-Удэнской и Бурятской епархии принимается гуманитарная помощь для беженцев и жителей новых субъектов Российской Федерации: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.



- Жители новых субъектов РФ и беженцы нуждаются в детских продуктах питания, лекарствах, пошивочных материалах, бытовой химии, одежде и обуви, - сообщает пресс-служба епархии.



Вещи и продукты принимаются только новые, продукты – с действующим сроком годности, а также согласно перечню необходимой гуманитарной помощи:



Детские продукты питания:

- Питание сухое: «Беллакт», «Нутриен»;

- Соки 200 мл в ассортименте (с трубочкой);

- Пюре детские в мягкой упаковке (фруктовые, мясные);

- Каши молочные, безмолочные для младенцев.



Лекарства:

- Шприцы;

- Жгуты;

- Перчатки нестерильные (M, L);

- Салфетки влажные для ухода;

- Бинт трубчатый 4,5,6 размер;

- Пелёнки одноразовые 60*90.



Пошивочный материал:

- Монофил 5/0;

- Монофил 6/0;

- Кетгут 3/0;

- Шёлк 3/0;

- Фторэкс 3/0;

- ПГА 3/0.



Продукты питания:

- Крупы;

- Масло подсолнечное;

- Чай/кофе;

- Печенье;

- Консервы;

- Сгущёнка;

- Продукты быстрого приготовления (пюре, лапша).



Бытовая химия:

- Зубная паста;

-Зубные щётки;

- Шампунь;

- Стиральный порошок (фасовка малая);

- Мыло;

- Подгузники детские 4, 5, 6 размер, взрослые.



Одежда и обувь:

- Носки;

- Сланцы резиновые;

- Тапочки;

- Тёплое белье (термобелье, кальсоны, спортивные костюмы);

- Обувь;

- Куртки;

- Шапки, перчатки;

- Одеяла, пледы;

- Одежда детская, взрослая тёплая;

- Белье;

- Колготки тёплые.



Также по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14, 16, 23 и 30 октября во всех храмах и монастырях на территории России пройдёт общецерковный денежный сбор для беженцев, пострадавших мирных жителей и людей в трудной жизненной ситуации.

