Монгольский космонавт проведёт урок у школьников Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Делегация республики приняла участие в открытии российской образовательной выставки в Улан-Баторе



6 октября состоялось открытие VII национальной российской образовательной выставки в Российском центре науки и культуры в Монголии. В большом образовательном событии приняли участие нескольких вузов России из городов Санкт-Петербург, Томск, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск и Улан-Удэ.



Бурятия в работе выставки представлена четырьмя вузами. Это Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова и Восточно-Сибирский государственный институт культуры. Среднее профессиональное образование представлено Бурятским республиканским техникумом строительных и промышленных технологий.



В праздничном открытии образовательной выставки также приняли участие представитель консула РФ в Монголии, член Великого Хурала Монголии и другие ведущие работники образования.



На полях выставки состоялось знакомство с советником министра образования и науки Монголии госпожой Энх Жаргал. Также были обсуждены вопросы сотрудничества в области взаимодействия в сфере среднего профессионального образования, проведения конкурса среди жителей Монголии по обучению русскому языку за счёт средств Республики Бурятия.



Выставку посетили ученики тех школ Улан-Батора, где изучают русский язык углубленно, а также где русский язык представлен в учебном плане со 2 по 12 классы.



Важным итогом работы выставки стало то, что первый космонавт Монгольской Народной Республики, Герой МНР, Герой Советского Союза, председатель ассоциации «Дружба народов» Жугдэрдэмидийн Гуррагча изъявил желание приехать в Бурятию и провести для школьников урок из цикла «Разговоры о важном». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

