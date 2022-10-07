Делегация республики приняла участие в открытии российской образовательной выставки в Улан-Баторе
6 октября состоялось открытие VII национальной российской образовательной выставки в Российском центре науки и культуры в Монголии. В большом образовательном событии приняли участие нескольких вузов России из городов Санкт-Петербург, Томск, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск и Улан-Удэ.
Бурятия в работе выставки представлена четырьмя вузами. Это Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова и Восточно-Сибирский государственный институт культуры. Среднее профессиональное образование представлено Бурятским республиканским техникумом строительных и промышленных технологий.
В праздничном открытии образовательной выставки также приняли участие представитель консула РФ в Монголии, член Великого Хурала Монголии и другие ведущие работники образования.
На полях выставки состоялось знакомство с советником министра образования и науки Монголии госпожой Энх Жаргал. Также были обсуждены вопросы сотрудничества в области взаимодействия в сфере среднего профессионального образования, проведения конкурса среди жителей Монголии по обучению русскому языку за счёт средств Республики Бурятия.
Выставку посетили ученики тех школ Улан-Батора, где изучают русский язык углубленно, а также где русский язык представлен в учебном плане со 2 по 12 классы.
Важным итогом работы выставки стало то, что первый космонавт Монгольской Народной Республики, Герой МНР, Герой Советского Союза, председатель ассоциации «Дружба народов» Жугдэрдэмидийн Гуррагча изъявил желание приехать в Бурятию и провести для школьников урок из цикла «Разговоры о важном». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Монгольский космонавт проведёт урок у школьников Бурятии
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