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Чита примет фестиваль народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Чита примет фестиваль народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мероприятие состоится в ноябре этого года

С 11 по 14 ноября Чита примет участников и гостей фестиваля традиций и творчества народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Синилгэн». В нём примут участие представители коренных малочисленных народов из разных регионов страны. Уже поступили заявки из Ленинградской области, республик Саха (Якутия) и Бурятии, Красноярского и Хабаровского краев, Иркутской, Тюменской, Магаданской областей. Забайкалье представят три района: Тунгиро-Олекминский, Тунгокоченский и Каларский.

- «Синилгэн» – одно из крупнейших событий Года культурного наследия народов России. Его участники познакомят зрителей с национальными традициями и творчеством малочисленных народов. Масштабный фестиваль станет отличным поводом акцентировать внимание на развитии национального самосознания и укрепить культурные связи не только между художественными коллективами из разных регионов, но и между обычными людьми, - сообщает пресс-служба учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкальского края.

В программе фестиваля – творческие и образовательные события. К первым относятся концерт коллективов и исполнителей из Забайкалья и регионов-участников, выставка декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, гала-концерт и торжественная церемония награждения. Образовательную часть фестиваля представит круглый стол по проблемам и перспективам сохранения народной культуры и национальных языков.

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