Новый рекорд: На Байкале фридайвер нырнул на глубину 100 метров

Очередной рекорд на Байкале поставил 24-кратный чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов



2 октября в посёлке Листвянка был установлен новый рекорд по погружению в озере Байкал с задержкой дыхания. 24-кратный чемпион мира по фридайвингу, обладатель серии рекордов Гиннесса Алексей Молчанов погрузился на 100 метров в глубину — это высота 33-этажного здания. Погружение заняло у него три минуты, сообщили в пресс-службе федерации фридайвинга.



Отметим, температура воды приближена к зимним условиям — на глубине она составляет всего порядка 4 градусов.



В марте 2021 года Алексей Молчанов также установил действующий «глубинный рекорд» озера, погрузившись на 80 метров под байкальским льдом.



- Сам нырок прошёл отлично, в штатном режиме. Наверх получилось даже чуть быстрее, поэтому уложился в три минуты, — рассказал Алексей Молчанов. – Внизу, на глубине, есть ощущение, что вокруг нет никого. Ничего не видно. Очень холодно. Вообще Байкал для меня особенное место, уникальное. Но он всегда ассоциировался у меня именно со льдом, в прошлом нырял в основном зимой. Сегодня открыл для себя что-то совсем новое.



Погружение прошло в рамках соревнований Baikal Challenge 2022, которые проходили в Листвянке. Покорять глубины главного озера страны приехали 18 спортсменов. Среди них Ольга Маркина, рекордсменка Гиннесса по нырянию на глубину подо льдом (63,8 метра), и Александр Кусакин, амбассадор парафридайвинга России и держатель двух мировых рекордов по нырянию в глубину среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Александр и Ольга стали триумфаторами первого дня соревнований, погрузившись на 57 и 56 метров соответственно.

