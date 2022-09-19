В Бурятии пройдёт праздник урожая с конкурсом щей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Впервые состоится праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол»



24 сентября в пригородном Тарбагатайском районе Бурятии состоится праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол». Праздник устроят в районном центре.



- «Запасись витаминами осенью!» - именно с таким девизом пройдёт данное мероприятие. На самом мероприятии будет организована ярмарка, где местные фермеры и фермеры из близлежащих деревень смогут реализовать свою продукцию. Сейчас осень, время сбора урожая прошло, настала пора её реализации. Это экологически чистая фермерская продукция, - сообщил руководитель муниципального центра управления Тарбагатайского района Илья Михалёв.



Кроме того, в рамках праздника урожая пройдёт фестиваль «Семейские шти» (щи).



Состоится конкурс на лучшее приготовление семейских штей, которое будет оценивать профессиональное жюри. Каждый желающий сможет попробовать это блюдо.



Кроме того, в рамках праздника будет проходить массовый флешмоб «Семейская плясовая».



Также запланирована пешая экскурсия по центру села. Тарбагатай – это старинное семейское село, и почти каждый дом несёт в себе какую-то частичку той истории, которую сохранила культура семейских. В ходе пеших экскурсий участники фестиваля смогут посетить ряд музеев.



Помимо этого, пройдёт чемпионат по лапте. Чемпионат открытый, к участию приглашаются все желающие - уже заявились около десяти команд, но набор продолжается.



Площадка для праздника определена, она находится в центре Тарбагатая, в пешей доступности от всех автобусных остановок.



- Праздник проходит впервые, у нас ранее регулярно проводился осенью праздник «Сад-огород», но он был для жителей села Тарбагатай. Мы там проводили различные конкурсы, а сейчас мы решили, что тарбагатайская продукция в принципе всем известна, можно чуть расшириться и приглашать уже жителей со всей республики посетить данное мероприятие, - сообщил Илья Михалёв.



Ранее в Кабанском районе прошёл фестиваль «Посольский пирог», а Баргузинском районе – праздник молока.





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