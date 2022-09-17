Иркутянка отсудила 1 млн за травмирование дочери в парке

На девочку упала металлическая конструкция
Прокуратура Ленинского района Иркутска провела проверку по обращению горожанки о причинении вреда здоровью её малолетней дочери.
Установлено, что 24 августа 2021 года на территории парка в Иркутске на девочку упала металлическая конструкция. В результате полученных травм ребенок длительное время проходил лечение в медучреждениях.
- Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию г. Иркутска обязанности компенсировать моральный вред, причинённый девочке. Ленинский районный суд г. Иркутска требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу законного представителя несовершеннолетней компенсацию в размере 1 млн рублей. Ответчик, не согласившись с принятым решением, обжаловал судебный акт, - сообщают в прокуратуре Иркутской области.
Иркутский областной суд позицию прокурора поддержал, оставив решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Решение суда вступило в законную силу.
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Общество, Фото:
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