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В Иркутске впервые стартует форум по защите прав детей «Дети Сибири»

В Иркутске впервые стартует форум по защите прав детей «Дети Сибири»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гостями мероприятия станут представители Бурятии и других регионов

С 15 по 17 сентября в Иркутске пройдёт форум Сибирского федерального округа по защите прав детей «Дети Сибири». Это первый подобный форум в СФО.

Форум «Дети Сибири» – это социально значимое мероприятие по защите прав детей, целью которого является обмен опытом в сфере организации защиты прав детей по системе «равный – равному». Главные участники и организаторы мероприятия – подростки и молодёжь от 14 до 18 лет, в том числе активисты детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка.

На форум приедут представители различных детских общественных объединений, в том числе, активисты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 20 муниципальных образований региона. Кроме того, гостями мероприятия станут уполномоченные по правам ребёнка и представители детских общественных советов при них из Красноярского и Приморского краёв, республик Хакасия и Бурятия, Свердловской, Сахалинской и Томской областей. Общее количество подростков–участников мероприятия составит более 200 человек.

В программе форума: образовательная программа от региональных и федеральных спикеров; дискуссии, мастер-классы в формате баркемп; профориентационные мероприятия, на которых выступят уполномоченные по правам ребёнка в субъектах РФ, руководители вузов Иркутской области. Спикерами также выступят министр образования региона Максим Парфенов, министр по молодёжной политике Маргарита Цыганова, директор центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова. Заслуженный мастер спорта России, семикратная чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр Наталья Иванова проведёт для участников утренние зарядки на набережной Ангары и расскажет свою историю успеха. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение 12+
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