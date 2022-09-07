В рамках мероприятия в городе проводятся бесплатные мастер-классы
В Иркутске с 7 сентября по 17 сентября проходит фестиваль «День Бразилии». Как отмечают организаторы, жители и гости города могут не только познакомиться с бразильской культурой, но и найти для себя хобби.
Больше недели будут проходить бесплатные мастер-классы по игре на барабанах, афро-бразильскому боевому искусству капоэйра, танцевальному направлению «Бразильский Зук», а также по карнавальному оркестру «Батукада». К участию приглашают иркутян от 5 лет и старше. Участие во всех мастер-классах возможно только по предварительной записи.
Фестиваль завершится 17 сентября шоу «Капоэйра» на площади у памятника Александру III. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение 6+
Иркутск принимает фестиваль бразильской культуры
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