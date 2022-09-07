Мужчина заслужил это участием в общественной жизни колонии
Осуждённый, отбывающий наказание в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ, провёл выходные дни дома со своими родственниками.
Выходной день за пределами исправительного учреждения мужчина заслужил добросовестным отношением к труду, возмещением исковых обязательств, а также участием в общественной жизни колонии.
- Мера поощрения в виде разрешения на проведение за пределами колонии-поселения выходных и праздничных дней применяется для стимулирования осуждённых к правопослушному поведению, - пояснили в УФСИН по Бурятии.
В конце августа одна из осуждённых участка колонии-поселения при исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске также провела свой отпуск за пределами исправительного учреждения и съездила домой к матери.
В Улан-Удэ осуждённого из колонии отпустили на выходные домой
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