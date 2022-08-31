В Бурятии осуждённая провела отпуск у мамы дома

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Женщину отпустили за пределы колонии



Осуждённой женщине из колонии-поселения №1 в городе Гусиноозёрск в Бурятии предоставили отпуск за пределами исправительного учреждения. Женщина съездила домой к матери, проживающей в Иволгинском районе.



Такое поощрение осуждённая получила за добросовестное отношение к труду.



- Выезды осуждённых к лишению свободы за пределы исправительных учреждений направлены на формирование правопослушного поведения, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

