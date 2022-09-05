05 сентября

04 сентября

Популярное

В Бурятии появился русско-бурятский медицинский разговорник

В Бурятии появился русско-бурятский медицинский разговорник
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Разговорник можно скачать всем желающим

В Бурятии выпущен краткий русско-бурятский медицинский разговорник. Он содержит более 200 наиболее часто употребляемых фраз, выражений и слов для общения медицинского работника и пациента на русском и бурятском языках. В небольшой карманный справочник составители включили стандартный набор вопросов при приёме в поликлинике, словарь основных медицинских терминов и общеупотребительных слов.

Разговорник предназначен в первую очередь для специалистов медицинского профиля. Ведь при разговоре медицинского работника и пациента очень важно правильно понять друг друга, важна каждая, даже самая мелкая деталь. Первыми его читателями стали студенты лечебного факультета выпускных курсов медицинских колледжей и медицинского института Бурятского госуниверситета, которые получили подарок к началу нового учебного года.

Разговорник можно распечатать всем желающим, скачав версию для печати с официального сайта центра общественного здоровья и медицинской профилактики РБ имени В.Р. Бояновой, сообщает пресс-служба центра. Помимо практической, разговорник имеет и познавательную ценность.

Возрастное ограничение 18+
Бурятия здравоохранение разговорник бурятский язык медицина пациент врачи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии открыли Удунгинский купеческий тракт
В районе Бурятии открыли Удунгинский купеческий тракт
Общество, 05.09.2022
Мероприятие прошло в рамках туристского форума
В Иркутской области отметили День Байкала
В Иркутской области отметили День Байкала
Общество, 05.09.2022
4 сентября в столице региона прошли праздничные мероприятия
Животные Бурятии стали победителями фотоконкурса
Животные Бурятии стали победителями фотоконкурса
Общество, 05.09.2022
Объявлены итоги конкурса заповедной фотографии «Исчезающая красота»
В Иркутске стартовали Дни Усть-Ордынского Бурятского округа
В Иркутске стартовали Дни Усть-Ордынского Бурятского округа
Общество, 05.09.2022
Юбилейные мероприятия проходят с 5 по 9 сентября
В селе Бурятии открыли мемориальную доску танкисту
В селе Бурятии открыли мемориальную доску танкисту
Общество, 05.09.2022
Виктор Вторушин был учеником Илькинской СОШ
В Иркутской области создадут федеральный центр химии
В Иркутской области создадут федеральный центр химии
Общество, 05.09.2022
В Усолье-Сибирском заложили первый камень экотехнопарка «Восток»
В Бурятии фельдшера поздравили со столетием
В Бурятии фельдшера поздравили со столетием
Общество, 05.09.2022
Юбилей отмечает Васса Алейник
Улан-удэнцев призывают проголосовать за объекты проекта «Народный бюджет»
Улан-удэнцев призывают проголосовать за объекты проекта «Народный бюджет»
Общество, 05.09.2022
Что именно реализуют на округах в следующем году – зависит от самих горожан
Ушла из жизни заслуженный врач Бурятии Дыжидма Иванова
Ушла из жизни заслуженный врач Бурятии Дыжидма Иванова
Общество, 05.09.2022
Она была одним из выдающихся лидеров профсоюзного движения
В Улан-Удэ очищают одну из самых длинных ливневок
В Улан-Удэ очищают одну из самых длинных ливневок
Общество, 05.09.2022
Работы выполняются вручную и с помощью канало-промывочной машины
В Бурятии лесники и дети убрались в лесу
В Бурятии лесники и дети убрались в лесу
Общество, 05.09.2022
Было собрано более 100 г мусора
В Улан-Удэ два новых детсада заполняются медленно
В Улан-Удэ два новых детсада заполняются медленно
Общество, 05.09.2022
Всего по городу в очереди стоят порядка трёх тысяч детей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^