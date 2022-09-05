Разговорник можно скачать всем желающим
В Бурятии выпущен краткий русско-бурятский медицинский разговорник. Он содержит более 200 наиболее часто употребляемых фраз, выражений и слов для общения медицинского работника и пациента на русском и бурятском языках. В небольшой карманный справочник составители включили стандартный набор вопросов при приёме в поликлинике, словарь основных медицинских терминов и общеупотребительных слов.
Разговорник предназначен в первую очередь для специалистов медицинского профиля. Ведь при разговоре медицинского работника и пациента очень важно правильно понять друг друга, важна каждая, даже самая мелкая деталь. Первыми его читателями стали студенты лечебного факультета выпускных курсов медицинских колледжей и медицинского института Бурятского госуниверситета, которые получили подарок к началу нового учебного года.
Разговорник можно распечатать всем желающим, скачав версию для печати с официального сайта центра общественного здоровья и медицинской профилактики РБ имени В.Р. Бояновой, сообщает пресс-служба центра. Помимо практической, разговорник имеет и познавательную ценность.
Возрастное ограничение 18+
В Бурятии появился русско-бурятский медицинский разговорник
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