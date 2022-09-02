Иркутские учёные обследовали пещеры Хубсугула

Экспедиция ИрНИТУ и академии наук Монголии собрала данные по реконструкции палеоклимата



Иркутский национальный исследовательский технический университет 26 августа посетили представители академии наук Монголии. Учёные двух стран обсудили перспективы исследований пещер, расположенных в окрестностях озера Хубсугул, и реконструкции климатических изменений.



В состав монгольской делегации вошли директор института астрономии и геофизики академии наук Дэмбэрэл Содномсамбуу и директор института географии и геоэкологии Дашцэрэн Авирмед.



Проректор по научной работе ИрНИТУ Александр Кононов представил отчёт по российско-монгольской экспедиции «Хубсугул-2022», которая проходила 15-22 августа на юге озера Хубсугул. За это время учёные преодолели 3200 км, изучили карстовые системы района, обследовали четыре пещеры и отобрали пробы для проведения лабораторных исследований.



В исследовательскую группу вошли сотрудники института географии и геоэкологии академии наук Монголии, института земной коры СО РАН, Иркутского политеха и Хубсугульского национального парка. Вместе с Александром Кононовым в южной части Хубсугула работали иркутские и монгольские спелеологи Александр Осинцев, Дмитрий Сокольников и Сангдорж Авирмед.



Экспедиция проводилась с целью обследования территории и оценки потенциала для инженерно-геологических, геокриологических и палеоклиматических исследований. Исследуемый район находится в зоне распространения многолентемёрзлых пород, а массивы карбонатных горных пород закарстованы, имеют ряд уже известных пещер.



Некоторые пещеры являются уникальными объектами для палеоклиматических исследований, поскольку богаты археологическими и палеонтологическими находками, в том числе останками древнего человека, расположенными почти на поверхности. Встречаются объекты, представляющие ценность для геокриологических исследований, в них есть возможность наблюдать процесс формирования льда различного типа и генезиса (ледяные сталагмиты и сталактиты, массивы льда, конденсационный лёд и др.). Одна из пещер содержит многолетние мёрзлые породы с прослойками льда и грунта, что при изучении позволит получить информативный материал – хронологию накопления льда.



Пещеры часто имеют сложную конфигурацию с различными переходами, большим массивом отложений, включая карбонатные сталагмиты, натёчные коры, имеющие большое значение для палеоклиматических реконструкций. В подземном пространстве держится низкая температура, создающая естественные условия для сохранности ледяных образований.



Ряд пещер находится под угрозой, поскольку их доступность приводит к появлению мусора.



- На первом же гроте пещеры мы столкнулись со следами деятельности современного человека. Для проведения дальнейших изысканий необходимо очистить территорию, оградить входы и установить информационные аншлаги, чем займутся сотрудники Хубсугульского национального парка, МЧС, - отметил Александр Кононов.



Также будет организован цикл лекций для населения Монголии, живущего в окрестностях Хубсугула. В ходе публичных выступлений учёные расскажут местным жителям о значимости изучения и охраны подземных пространств.



Характеризуя пещеры, Александр Кононов подчеркнул, что данные территории должны находиться под охраной государства. По его словам, они обсудили с руководством Хубсугульского национального парка вопрос охраны пещер и придания им статуса памятников природы, ориентируясь на опыт России в этом направлении.



Спикер добавил, что учёные будут работать над обоснованием природоохранных мер. В настоящий момент начаты режимные наблюдения для сбора первичной информации по температуре воздуха. В ближайшее время мониторинг охватит и другие показатели. В этом помогут сотрудники Хубсугульского нацпарка.



- Сотрудники нацпарка будут вести наблюдение за атмосферными осадками, чтобы понять, какие воздушные массы участвуют в их образовании. По ходу маршрута мы также отобрали пробы поверхностных вод и атмосферных осадков для изучения источников питания рек. В комплексе эти данные необходимы для реконструкции климата, - подчеркнул Александр Кононов.



Для расширения и конкретизации практического материала планируется ввести в работу стационарные точки наблюдения, что повысит точность результатов и прогнозируемых изменений климата. Данный метод получения информации использует институт географии и геоэкологии академии наук Монголии.



Директор института географии и геоэкологии академии наук Монголии Дашцэрэн Авирмед отметил, что он и его коллеги будут рады проводить совместные научные исследования с ИрНИТУ. В перечень мероприятий включат серию масштабных экспедиций.



Инициативу поддержал директор института астрономии и геофизики Дэмбэрэл Содномсамбуу. По его словам, активные деформации земной коры вызвали интерес в научном сообществе – завершены две из трёх экспедиций по исследованию южной части Байкальской рифтовой зоны. Господин Дэмбэрэл уверен, что сотрудничество с Иркутским политехом позволит систематизировать результаты полевых работ и развить новые проекты в различных направлениях, включая геологию и сейсмологию. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.



