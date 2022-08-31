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Олег Юмов рассказал о национальных спектаклях в Бурятском оперном театре

Олег Юмов рассказал о национальных спектаклях в Бурятском оперном театре
Общество, 
По словам режиссёра, обе постановки – это истории о людях, которые ставят интересы своего народа выше своих личных интересов

В сентябре публика может посмотреть два национальных спектакля в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета. 7 сентября 83-й театральный сезон откроет опера «Энхэ-Булат батор» (6+), а 28 и 29 сентября будет показана нашумевшая премьера прошлого сезона- рок-мюзикл «Бальжан Хатан» (6+).

Режиссёром обеих постановок выступил Олег Юмов. Спектакли основаны на сказаниях о национальных бурятских героях – Шоно-баторе (либретто Намжила Балдано) и Бальжан Хатан (либретто Надежды Мунконовой по мотивам одноименной поэмы Сергея Бахлаева). По словам режиссёра Олега Юмова, обе постановки – это истории о людях, которые ставят интересы своего народа выше своих личных интересов.

- Опера «Энхэ-Булат батор» была написана композитором Маркианом Фроловым в 30-х годах прошлого века и была впервые показана в Москве в рамках первой декады бурят-монгольского искусства. Тогда в Большом театре её посмотрел сам Сталин. Мне дорога эта опера, потому что она написана по мотивам героического эпоса. Это история взаимоотношений двух братьев, отца, также там есть история любви, - рассказывает режиссёр.

Современная постановка оперы «Энхэ-Булат батор» была поставлена по заказу министерства культуры Бурятии в 2011 году. Тогда театр открыл двери для зрителя после масштабной реконструкции. Над современной постановкой оперы «Энхэ-Булат батор» работали режиссер Олег Юмов, художник-постановщик Мария Вольская, народная артистка России Дарима Линховоин. Дирижёр-постановщик — Валерий Волчанецкий.

Кроме того, опера «Энхэ-Булат батор» была показана на площади Советов в рамках всебурятского фестиваля «Алтаргана» в 2016 году.

В 2022 году Бурятский театр оперы и балета возвращается к давней традиции в честь празднования 100-летия Республики Бурятия и откроет новый сезон оперой «Энхэ-Булат батор» 7 сентября.

- Когда мы делали, скажем, некий ремейк в 2011 году, мы хотели, чтобы опера была доступна современному зрителю, поэтому там нет архаики. Я имею в виду в художественно- пространственном, содержательном решении. К примеру, костюмы не традиционные, а скорее стилизованные. Постановка масштабная. Там не только солисты оперы, оркестр, хор, артисты балета задействованы, а все службы театра. В массовых сценах участвуют сотрудники из разных отделов, - говорит Олег Юмов.

Масштабный, красочный, зрелищный – таким получился и первый бурятский рок-мюзикл «Бальжан Хатан», премьера которого состоялась 16 и 17 июня 2022 года. Показы прошли с огромным успехом. Рок- мюзикл на бурятском языке появился на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета благодаря поддержке министерства культуры Бурятии и неравнодушию художественного руководителя Владимира Рылова. Маэстро неоднократно отмечал, что к 100-летию республики в репертуаре театра должна появиться современная постановка на бурятском языке и выступил музыкальным руководителем спектакля «Бальжан Хатан».

Рок-мюзикл «‎Бальжан Хатан»‎ — это легенда о предводительнице хори-бурят, которая, по словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, «вызывает гордость за свою землю и за то наследие, которое у нас есть».

Режиссёр Олег Юмов обратился к истории бурятской княжны не первый раз. Рок-мюзикл «Бальжан Хатан» вырос из независимого творческого проекта – этно-рок-оперы с одноимённым названием.

- Это человек, который жертвует собой. Мы в 21 веке до сих пор говорим о ней, она волнует наши мысли, наш дух. Бальжан Хатан для меня – это в первую очередь герой, с которого нужно брать пример, - отмечает Олег Юмов.

Музыку к постановке написала композитор Сарантуя Жалцанова-Дмитриева, автор либретто – Надежда Мунконова (по мотивам одноименной поэмы Сергея Бахлаева), художники — Чимита Зундуева и Сэсэг Дондокова. Художником по свету выступил Евгений Виноградов – главный художник по свету театра «Ленком Марка Захарова», который также работал с Олегом Юмовым над оперой «Энхэ Булат Батор».

«Бальжан Хатан» в Бурятском театре оперы и балета – 28 и 29 сентября.

Билеты на спектакли можно приобрести на сайте uuopera.ru и в кассе театра, в том числе и по «Пушкинской карте».

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