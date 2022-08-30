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Улан-Удэ примет фестиваль русской культуры «Брусничный дух»

Улан-Удэ примет фестиваль русской культуры «Брусничный дух»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

В программе: мастер-классы, интерактив, концерт и многое другое

3 сентября в столице Бурятии пройдёт фестиваль русской культуры «Брусничный дух». Мероприятие пройдёт с 11:00 до 18:00 на одной из старейших улиц Улан-Удэ – улице Соборной.

По информации министерства туризма РБ, гостей фестиваля ждут: образовательный лекторий, мастер-классы по традиционным русским ремёслам и приготовлению национальной кухни, интерактивные программы и творческие номера. Вход на мероприятие свободный.

Возрастное ограничение 0+

Бурятия туризм Улан-Удэ культура национальная культура русская культура мастер-класс концерт

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