Улан-Удэ примет фестиваль русской культуры «Брусничный дух»

В программе: мастер-классы, интерактив, концерт и многое другое



3 сентября в столице Бурятии пройдёт фестиваль русской культуры «Брусничный дух». Мероприятие пройдёт с 11:00 до 18:00 на одной из старейших улиц Улан-Удэ – улице Соборной.



По информации министерства туризма РБ, гостей фестиваля ждут: образовательный лекторий, мастер-классы по традиционным русским ремёслам и приготовлению национальной кухни, интерактивные программы и творческие номера. Вход на мероприятие свободный.



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