Горожанам раздадут котят и щенков
В эти выходные в Улан-Удэ состоится «Пушистая ярмарка». Щенки и котята, кошки и собаки будут ждать своих хозяев в парке «Юбилейный» 20 и 21 августа с 13:00.
Акция состоится на новом месте: за киоском «Дëнер» вдоль дорожки в сторону ТРЦ «Peolple’s park» (от центрального входа налево).
Также принимается любая помощь для бездомных животных: корма, подстилки, миски, ошейники, игрушки. Продолжается сбор медикаментов для собак в отлове: нужны определённые медицинские препараты для щенков, а также шприцы, системы, впитывающие пелёнки и перевязочный материал.
- Участвуют только зарегистрированные волонтёры! Приносить животных без регистрации запрещено, - сообщают организаторы благотворительного мероприятия.
Возрастное ограничение 0+
В парке Улан-Удэ проведут «Пушистую ярмарку»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Ивано-Арахлейском парке заметили редкого кулика
Художники вдохновлялись красотой Фролихинской природы
На объект направят 1,9 млрд рублей
В республике стартовал конкурс авторов и издателей
Соответствующее обращение направлено в федеральное учебно-методическое объединение
С 15 августа на котельных начался завоз топлива
Учёные определили влияние вулканической деятельности на миграции древних людей
Проект направлен на туризм, образование, здоровье и спорт
Его участники защитили более 300 проектов
Юные спортсмены Улан-Удэ приняли участие в «Битве городов»
Посетители форума увидят их в павильоне Забайкалья
В общем зачёте победила сборная Улан-Удэ
Сегодня, 19 августа, исполнилось 85 лет со дня рождения драматурга
Площадкой форума стал военный городок Сосновый Бор
Сергей Жуков вновь даст концерт в столице Бурятии