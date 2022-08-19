В парке Улан-Удэ проведут «Пушистую ярмарку»

Горожанам раздадут котят и щенков



В эти выходные в Улан-Удэ состоится «Пушистая ярмарка». Щенки и котята, кошки и собаки будут ждать своих хозяев в парке «Юбилейный» 20 и 21 августа с 13:00.



Акция состоится на новом месте: за киоском «Дëнер» вдоль дорожки в сторону ТРЦ «Peolple’s park» (от центрального входа налево).



Также принимается любая помощь для бездомных животных: корма, подстилки, миски, ошейники, игрушки. Продолжается сбор медикаментов для собак в отлове: нужны определённые медицинские препараты для щенков, а также шприцы, системы, впитывающие пелёнки и перевязочный материал.



- Участвуют только зарегистрированные волонтёры! Приносить животных без регистрации запрещено, - сообщают организаторы благотворительного мероприятия.



Возрастное ограничение 0+

