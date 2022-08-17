Юный шахматист из Бурятии стал международным мастером

Звание присвоено на очередном совете международной шахматной федерации



15-летний шахматист из Бурятии Эрдэм Х. удостоен нового звания «международный мастер». Юный спортсмен является мастером ФИДЕ, победителем первенства России, серебряным призёром первенства Европы, победителем первенства мира.



- Шахматное звание присвоено на II совете международной шахматной федерации 16 августа. Оно присваивается за выполнение определённых квалификационных требований. Отметим, что для Эрдэма остался один шаг до самого высокого звания в шахматной иерархии – «международный гроссмейстер», - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Напомним, что в настоящее время Эрдэм занимает 58 место в мировом рейтинге юниоров по быстрым шахматам.

