Звание присвоено на очередном совете международной шахматной федерации
15-летний шахматист из Бурятии Эрдэм Х. удостоен нового звания «международный мастер». Юный спортсмен является мастером ФИДЕ, победителем первенства России, серебряным призёром первенства Европы, победителем первенства мира.
- Шахматное звание присвоено на II совете международной шахматной федерации 16 августа. Оно присваивается за выполнение определённых квалификационных требований. Отметим, что для Эрдэма остался один шаг до самого высокого звания в шахматной иерархии – «международный гроссмейстер», - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Напомним, что в настоящее время Эрдэм занимает 58 место в мировом рейтинге юниоров по быстрым шахматам.
Юный шахматист из Бурятии стал международным мастером
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