Цирк Бурятии приедет на гастроли в Читу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Забайкальцам покажут пластический спектакль и детское представление



Выездные выступления Бурятского цирка пройдут для забайкальцев со 2 по 5 сентября в Чите. В программе: пластический спектакль «Zam-life» («Путь-жизнь», 12+) и представление для маленьких зрителей «В гостях у клоуна» (0+).



Организаторы отметили, что каждый номер – это история со своими героями и ситуациями, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Действо помогает ответить на философские вопросы: «Что есть наша жизнь?», «Кто есть Человек?», «Для чего мы живём или просто существуем?». Зрителей ждут аттракционы, титулованные артисты, авторские декорации и костюмы – спектакль с единой сюжетной линией, в которую вплетены номера, представленные в лучших традициях цирка Бурятии.



Пластический спектакль «Zam-life» пройдёт 2 сентября в 18:30, а также 3 и 4 сентября в 12:00 и в 18:30 на сцене краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема.



Также для юных забайкальцев гости из Бурятии покажут представление «В гостях у клоуна». Гостей ждут клоуны Малыш и Ромашка. В программе: интерактивы со зрителем, акробаты, жонглёры, воздушные гимнасты, гуттаперчевые девушки.



Цирковое представление «В гостях у клоуна» состоится 2 сентября в 10:30 и 5 сентября в 10:30 и в 18:30 на сцене краевой филармонии, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

